दुनिया की वो जनजाति जहां महिलाएं जीवनभर नहीं करती स्नान, फिर भी सोने जैसी चमकती है त्वचा, जानें राज..!

World Most Unique Tribes: क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां महिलाएं जीवनभर पानी से नहीं नहातीं… फिर भी उनकी स्किन चमकती है और वे बेहद शानदार दिखती हैं? आइए जानते हैं उनके बारे में-

August 28, 2025

World Most Unique Himba Tribes : जब आज के समय में दुनिया स्वच्छता के लिए महंगे साबुन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ दौड़ रही है, अफ्रीका की एक जनजाति ऐसी भी है जिसने सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखा है. नामीबिया की हिंबा जनजाति न केवल अपनी शानदार जीवनशैली के लिए फेमस है, बल्कि ये भी साबित करती है कि सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं कि आप रोज पानी से नहाएं.

हिंबा महिलाएं पानी से नहाने के बजाय जड़ी-बूटियों के धुएं से स्नान करती हैं. इसे ‘स्मोक बाथ’ कहा जाता है. वे कई तरह के औषधीय पौधों को जलाकर उनके धुएं से पूरे शरीर को साफ करती हैं. ये धुआं शरीर की गंदगी, बैक्टीरिया और दुर्गंध को दूर करने में मदद करता है और वो साफ सुथरे रहते हैं.

कौन सा लोशन यूज करती हैं हिंबा महिलाएं?

हिंबा महिलाएं अपनी स्किन की देखभाल के लिए एक खास प्रकार का लोशन इस्तेमाल करती हैं, जिसे ओटजाइज कहा जाता है. ये लोशन जानवरों की चर्बी और एक लाल मिनरल (हेमाटाइट) से तैयार किया जाता है.

इसका उपयोग त्वचा को सूर्य की किरणों से बचाने, कीड़ों से दूर रखने और त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए किया जाता है. यही वजह है कि बिना पानी के भी उनकी स्किन दमकती और स्वस्थ नजर आती है.

शादी के दिन होता पानी का इस्तेमाल

हिंबा महिलाओं के लिए पानी से नहाना एक स्पेशल अवसर होता है. माना जाता है कि वे अपनी शादी के दिन ही पहली और आखिरी बार जल से स्नान करती हैं. इसके बाद जीवन भर वे केवल धुएं और लोशन का ही सहारा लेती हैं. ये परंपरा न केवल पानी की कमी को समझती है, बल्कि ये दिखाती है कि संस्कृति और पर्यावरण एक-दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हो सकते हैं.

मां बनने की शानदार तैयारी

हिंबा जनजाति में मां बनने की तैयारी बेहद अनोखी होती है. गर्भधारण से पहले ही महिला एक खास गीत रचती है, जो उसके होने वाले बच्चे की पहचान बनता है. ये गाना न केवल गर्भावस्था में गाया जाता है, बल्कि जन्म के बाद बच्चे के पूरे जीवन में उसके संघर्षों, उपलब्धियों और संस्कारों में गाया जाता है.

हालांकि हिंबा जनजाति अपनी परंपराओं को आज भी पूरी निष्ठा से निभा रही है, लेकिन वे माडर्न शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की ओर भी कदम बढ़ा रही हैं. वे इस बात का उदाहरण हैं कि नेचर-बेस्ड लाइफस्टाइल और माडर्न लाइफ में कैसे बनाया जा सकता है.

