अब महिलाओं के नहीं है बच्चे पैदा करने की जरूरत, रोबोट की कोख से जन्म लेगा इंसानी बच्चा, जापान नहीं ये देश लेकर आया ये चमत्कारी अजूबा

World First Robot Pregnancy: दुनिया साइंस और तकनीक में हर रोज नए-नए अविष्कार लेकर आ रही है। विज्ञान हर कुछ न कुछ ऐसा चमत्कार कर देता है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह अविष्कार इंसानी जीवन के लिए काफी खतरनाक और चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन विज्ञान के विकास के लिए काफी बेहतर है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने दावा किया है कि एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट बनकर तैयार हुआ है, जो इंसान के बच्चे को जन्म दे सकता है।

यह सुनकर आप हैरान रह गए होंगे लेकिन यही हकीकत है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व काइवा टेक्नोलॉजी के डॉ. झांग किफेंग कर रहे हैं। यह रोबोट एक महीला की तरह दिखता है और इसमें 10 महीने तक गर्भ धारण करने की क्षमता भी मौजूद हैं।

वैज्ञानिकों ने इस तकनीक में आर्टिफिशियल गर्भाशय का इस्तेमाल किया है। इस तकनीम में भ्रूण यानी फीटस उसी तरह से विकसित किया जाता है। यह बिल्कुल उसी तरह है, जैसे किसी महिला के गर्भ में होता है। प्रेग्नेंसी के पूरे नौ महीनों तक शिशु के एक विशेष ट्यूब में रखा जाता है। इस यूट्यूब के जरिए उसे ग्रोथ के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। एक्सपर्टेस ने यहां तक दावा किया है कि- अब यह तकनीक मैच्योर स्टेज में है। इसे रोबोट के शरीर में इंटीग्रेट करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है।

डॉ. झांग के मुताबिक, उनकी टीम ने बताया कि ह्यूमनॉइड रोबोट को इस तरह से डिजाइन किया है कि यह गर्भधारण से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक पूरी प्रक्रिया तक में सक्षम है। यह तकनीक मेडिकल साइंस में सेरोगेसी और इंफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं।

नई तकनीक के फायदे

जो कपल माता पिता नहीं बन सकते हैं यह तकनीक उनके लिए लाभदायक साबित हो सकती है।

बेबी ग्रोथ और साइंस मिलकर प्रेग्नेंसी के लिए एक नया रास्ता बना रही है।



कब आएगा पहला प्रोटोटाइप?

026 में आएगा पहला प्रोटोटाइप 2026 में जारी किया जाएगा। यह जानकारी कंपनी द्वारा शेयर की गई है। इस अनुमानित कीमत लगभग 100,000 युआन होगी। भारतिय रूपये में यह 12 लाख होगा। प्रोटोटाइप आने वाले समय में बांझपन की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। यह चिकित्सा विज्ञान की दुनिया का चमत्कारी अजूबा है।

