रील की सनक ने पार कर दी सारे हदें! वायरल होने के लिए महिला ने लगा ली अपनी साड़ी में आग, फिर जलते पल्लू संग….

Viral Video: वायरल वीडियो में एक महीला ने रील बनाने के लिए अपनी साड़ी में आग लगा ली। वह जलते हुए पल्लू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 11, 2025 16:28:01 IST

Viral Video: आजकल लोग रील बनाने के लिए ना जाने क्या-क्या करते हैं। लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए सभी हदें पार कर देते हैं। यहां तक की चंद व्यूज और लाइक्स के लिए लोग अपनी जान भी मुश्किल में डाल देते हैं। इंटरनेट पर अक्सर ऐसे वीडियोज वायरल होते रहते हैं। जिसमें लोग रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो फिर सामने आया है। जिसमें एक महीला रील बनाने के अपनी साड़ी के पल्लू में आग लगा लेती है। 

वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

वायरल वीडियो में महीला जलते हुए पल्लू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। जलती लपटों के साथ वह जबरदस्त ठुमके लगाती नजर आ रही है। जैसे आग लगी ही ना हो वह बस अपनी ही मस्ती में झूम रही है। वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए और कुछ लोग तो उनपर भड़कने भी लगे। महीला सफेद साड़ी में ‘दीवानी मैं दीवानी…’ गाने पर थिरक रही है। रील बनाने के लिए महीला ने जो किया वह उसकी खुद की जान के साथ-साथ दूसरे की जान को भी खतरा हो सकता है। वायरल वीडियो को more_fun_007 अकाउंट से शेयर किया गया। 

View this post on Instagram

A post shared by More_Fun_007 – Ritesh Saini (@more_fun_007)



लोगों ने सुनाई खरी खोटी

वायरल हो रहे वीडियो पर लोग भड़ास निकालते हुए दिख रहे हैं। एक यूजर लिखता है कि-आजकल के रीलबाज अपना आपा ही खोते जा रहे हैं। वहीं दूसरा यूजर लिखता हैं कि- रील के चक्कर में रियल न हो जाए। इस तरह के लोग दूसरो को भी ऐसे खतरनाक स्टंट करने के लिए बढ़ावा देते हैं। कई लोगों की रील बनाते हुए जान भी जा चुकी है। लेकिन इन्हें वायरल होने की ऐसी सनक है कि यह कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। 

