रील की सनक ने पार कर दी सारे हदें! वायरल होने के लिए महिला ने लगा ली अपनी साड़ी में आग, फिर जलते पल्लू संग….

वायरल वीडियो में महीला जलते हुए पल्लू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। जलती लपटों के साथ वह जबरदस्त ठुमके लगाती नजर आ रही है। जैसे आग लगी ही ना हो वह बस अपनी ही मस्ती में झूम रही है। वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए और कुछ लोग तो उनपर भड़कने भी लगे। महीला सफेद साड़ी में ‘दीवानी मैं दीवानी…’ गाने पर थिरक रही है। रील बनाने के लिए महीला ने जो किया वह उसकी खुद की जान के साथ-साथ दूसरे की जान को भी खतरा हो सकता है। वायरल वीडियो को more_fun_007 अकाउंट से शेयर किया गया।







लोगों ने सुनाई खरी खोटी

वायरल हो रहे वीडियो पर लोग भड़ास निकालते हुए दिख रहे हैं। एक यूजर लिखता है कि-आजकल के रीलबाज अपना आपा ही खोते जा रहे हैं। वहीं दूसरा यूजर लिखता हैं कि- रील के चक्कर में रियल न हो जाए। इस तरह के लोग दूसरो को भी ऐसे खतरनाक स्टंट करने के लिए बढ़ावा देते हैं। कई लोगों की रील बनाते हुए जान भी जा चुकी है। लेकिन इन्हें वायरल होने की ऐसी सनक है कि यह कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।

