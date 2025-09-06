Home > वायरल > ‘शताब्दी एक्सप्रेस’ में TTE की गजब पर्सनैलिटी देख महिला रह गई दंग, चुपके से बनाई वीडियो, फिर कह दी दिल की बात

‘शताब्दी एक्सप्रेस’ में TTE की गजब पर्सनैलिटी देख महिला रह गई दंग, चुपके से बनाई वीडियो, फिर कह दी दिल की बात

आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि, ट्रेन के सफर में आपकी मुलाक़ात किसी अजनबी से हुई हो और फिर सफ़र के दौरान यह मुलाक़ात दोस्ती में बदल गई हो।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 6, 2025 11:05:00 IST

Viral Video:  कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि, ट्रेन के सफर में आपकी मुलाक़ात किसी अजनबी से हो गई और फिर सफ़र के दौरान यह मुलाक़ात दोस्ती में बदल गई हो। लेकिन एक इंस्टाग्राम यूज़र तो इससे भी आगे बढ़ गई और उसे उस टीसी पर क्रश हो गया और उसने खुद उसका वीडियो शेयर किया और अपने दिल की बात लिख डाली। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा और सच में इस हैंडसम टिकट कलेक्टर को खोजने भी लग गए।

एक दाढ़ी वाले टिकट कलेक्टर

टिकट चेक करने का एक साधारण सा पल इंटरनेट पर एक नया जुनून बन गया है। ऐसी ट्रेन के डिब्बे, शायद वंदे भारत कोच, में एक दाढ़ी वाले टिकट कलेक्टर (टीसी) की एक छोटी इंस्टाग्राम रील वायरल हो गई है। क्लिप में, टीसी गलियारे में टिकट चेक करते हुए दिखाई दे रहें है, जबकि उसके सामने एक महिला बैठी है। यह खूबसूरत टीसी अपने काम में तल्लीन दिख रहें है, लेकिन शायद उसे देखकर डिब्बे में बैठी कई महिलाओं के दिल तेज़ी से धड़कने लगे। वीडियो शेयर करते हुए यूज़र ने लिखा, “हाय, अगर मेरे पास भी ऐसा कोई टीसी होता, तो मैं रोज़ ट्रेन से सफ़र करता।” वीडियो में बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का कमांडो 3 का गाना “अखियाँ मिलावंगा” बज रहा है।

यहां देखें वीडियो

View this post on Instagram

A post shared by funnydummy 😆 (@foodwithepshi)

लोग सोशल मीडिया पर उसे ढूँढने लगे

वायरल वीडियो पर लोगो ने कुछ इस प्रकार इसका मज़ाक उड़ा रहे हैं तो कुछ टीसी के लुक की तारीफ़ कर रहे हैं। एक यूजर ने मज़ाक में लिखा, “खिड़की से टिकट फेंक दो, फिर वो तुम्हें पकड़कर ले जाएगा।” दूसरे ने लिखा, “वो सरकारी नौकर है, उसे बहुत खूबसूरत बीवी मिलेगी, सपने मत देखो।” कुछ यूज़र्स असल ज़िंदगी में इस स्थिति की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक ने लिखा, “दूसरे के भाई, बेटे, बॉयफ्रेंड को देखते हुए शर्म नहीं आती? वैसे, ये किस रूट की ट्रेन है?” एक और यूज़र ने लिखा, “मेरे पास टिकट नहीं है, प्लीज़ मुझे पकड़ लो।” वहीं एक और ने लिखा, “मैं उसे जानता हूँ, वो शादीशुदा है।” वीडियो वायरल होते ही ये टीसी प्रसिद्ध हो गया और लोग सोशल मीडिया पर उसे ढूँढने लगे।

