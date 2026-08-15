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हाई-राइज बिल्डिंग के 31वें फ्लोर से शूट किया वीडियो, बाहर देखने पर आते हैं ऐसे ख्याल… ‘इमोशनल’ हो गई युवती!

फाल्गुनी ने बताया कि कैसे इस ऊंचाई और वहां के मनमोहक नजारों ने उन्हें इस घर से इमोशनली जोड़ दिया है कि अब वह यहां से जाने का ख्याल तक नहीं सोच पा रही हैं। आइए जानते हैं कि हाई-राइस बिल्डिंग की इस जिंदगी में ऐसा क्या खास है जो लोगों का दिल जीत रहा है.

By: Kajal Jain | Published: August 15, 2026 2:21:28 PM IST

शहर में रहते हुए भी शोर-शराबा नहीं, बादलों के करीब...31वें फ्लोर के इस खूबसूरत फ्लैट की दीवानी हुई युवती!
शहर में रहते हुए भी शोर-शराबा नहीं, बादलों के करीब...31वें फ्लोर के इस खूबसूरत फ्लैट की दीवानी हुई युवती!


बड़ी-बड़ी इमारतों और ऊंची मंजिलों से शहर का नजारा देखना किसे पसंद नहीं होता? भागदौड़ भरी जिंदगी और सड़कों के शोर-शराबे से दूर, आसमान के करीब सुकून के कुछ पल बिताना हर किसी का सपना होता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही ड्रीम मूमेंट वायरल हो रहा है जिसने ऊंची इमारतों में रहने के रोमांच और बालकनी के लिए लोगों के क्रेज और प्यार को फिर से जिंदा कर दिया है. फाल्गुनी गुप्ता नाम की एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर अपने 31वें फ्लोर के अपार्टमेंट का एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे इस घर के शानदार नजारों और शांत माहौल ने उन्हें अपना दीवाना बना लिया है, और अब कंडीशन यह है कि वो खुद घर से इतना ज्यादा इमोशनल अटैच हो चुकी हैं कि यहां से जाने का ख्याल तक उनके मन से जा चुका है. स दिल को छू लेने वाले वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और लोग ऊंची मंजिलों की इस लाइफस्टाइल पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि हाईराइज बिल्डिंग्स और 31वीं मंजिल पर रहने का यह एक्सपीरिएंस आखिर इतना खास क्यों है?

सिर्फ एक नजारे के लिए किराए पर लिया था घर

फाल्गुनी गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने मुख्य रूप से इस घर को इसके शानदार व्यू की वजह से किराए पर लिया था. उन्हें शहर की जगमगाती लाइटें, बादलों का पास होना और ऊंचाई से दिखने वाला नजारा बेहद पसंद था. उनका कहना है कि जब वे इस फ्लैट में आईं, तो रात के समय शहर की लाइट्स का नजारा वाकई जादुई लगता था और वे इस व्यू की पूरी तरह दीवानी हो गई थीं. सबसे ज्यादा उन्हें अपने ‘वर्क फ्रॉम होम’ के दिन याद आएंगे, जब वे बालकनी में बैठकर ठंडी हवा के बीच काम करती थीं. बारिश के सुहाने मौसम में चाय और नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए मीटिंग अटेंड करना उनके लिए एक बेहद सुकून भरा अनुभव रहा है. अब जबकि उन्हें यह घर खाली करके कहीं और जाना है, तो उनका मन यहां से जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा है.

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शोर-शराबे से दूर शांति भरी जिंदगी

फाल्गुनी बताती हैं कि ऊंची मंजिलों पर रहने का एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप जमीन पर चल रही गाड़ियों के शोर-शराबे और ट्रैफिक की आवाजों से कोसों दूर रहते हैं. 31वीं मंजिल पर शहर का हुड़दंग या डिस्टर्बेंस बिल्कुल महसूस नहीं होता. वहां पूरी तरह शांति और सुकून रहता है, जिससे घर का माहौल काम और आराम दोनों के लिए परफेक्ट बन जाता है. इस एक्सपीरिएंस के बाद अब वे अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि लोग ऊंची इमारतों में रहने को लेकर इतने क्रेजी क्यों रहते हैं.

इंटरनेट पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

फाल्गुनी का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग उनकी बातों से पूरी तरह इत्तेफाक रख रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि ऐसा नजारा सचमुच हर हाइप के लायक है, तो दूसरे यूजर ने लिखा कि वे भी इस फ्लैट से इमोशनली अटैच हो जाते. कई लोगों का कहना था कि ऐसे खूबसूरत व्यू के साथ वर्क फ्रॉम होम करने का मजा ही कुछ और है और इस घर को छोड़ना वाकई बेहद मुश्किल काम होगा.

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Tags: city lifehigh rise buildingsinkhabar-social-newssocial media viral videoViral News
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