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Viral Video: टॉयलेट के पास नंगे पैरों से आटा गूंथती दिखी महिला; वीडियो देख आ जाएगी उल्टी

Viral Video: X पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने ऑनलाइन लोगों में काफी गुस्सा पैदा कर दिया है. इस वीडियो में एक महिला को टॉयलेट के बगल में बने एक गंदे कमरे में नंगे पैरों से आटा गूंथते हुए दिखाया गया है. ये परेशान करने वाले दृश्य सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए,

By: Heena Khan | Published: July 26, 2026 12:52:20 PM IST

Viral Video: टॉयलेट के पास नंगे पैरों से आटा गूंथती दिखी महिला; वीडियो देख आ जाएगी उल्टी


Viral Video: X पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने ऑनलाइन लोगों में काफी गुस्सा पैदा कर दिया है. इस वीडियो में एक महिला को टॉयलेट के बगल में बने एक गंदे कमरे में नंगे पैरों से आटा गूंथते हुए दिखाया गया है. ये परेशान करने वाले दृश्य सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए, जिससे कई लोग हैरान रह गए और खाने की साफ़-सफ़ाई और हाइजीन को लेकर तीखी बहस छिड़ गई. यह वीडियो X यूज़र @Walkinghostheed ने शेयर किया था. इसमें एक महिला को बार-बार नंगे पैरों से आटे को रौंदते हुए दिखाया गया है. वीडियो में दिख रहा कमरा गंदा है और टॉयलेट के ठीक बगल में है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

टॉयलेट के ठीक बगल रोंदा आंटा 

स्थिति को और भी बुरा बनाते हुए, फुटेज में खाने की तैयारी वाली जगह के आस-पास चूहों को भी बेरोकटोक घूमते हुए दिखाया गया है. आटे से भरे एक बड़े चांदी जैसे बर्तन के किनारे पर दो चूहे बैठे हुए देखे जा सकते हैं, जबकि एक और चूहा पास में पड़ी आधी बनी टिक्की जैसा स्नैक खाता हुआ दिख रहा है. चूहों की मौजूदगी के बावजूद, महिला मिश्रण तैयार करती रहती है.

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वायरल हुआ वीडियो 

जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, वो आटे में मैदा जैसा कुछ मिलाती हुई दिखती है और फिर से चांदी जैसे बर्तन में नंगे पैर घुसकर उसे मिलाती है. यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से फैल गई है, जिससे खाने की सुरक्षा और साफ़-सफ़ाई के तरीकों पर ज़बरदस्त बहस शुरू हो गई है. इन दृश्यों ने कई यूज़र्स को हैरान कर दिया और कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी हैरानी ज़ाहिर की. एक यूज़र ने कहा, “अगली बार जब आप अपने इलाके में हाल ही में बंद हुए टेकअवे और रेस्टोरेंट के बारे में देखें, तो ‘कुज़ीन’ (खाने की शैली) और राष्ट्रीयता पर ज़रूर ध्यान दें.”

Tags: viral video
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