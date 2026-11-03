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Video: ऊपर चढ़ी और पकड़ लिया ड्राइवर का कॉलर… बाइक ने ट्रक को मारी टक्कर तो महिला ने बीच सड़क पर कर दिया हंगामा

Woman Climbs Truck Tyre: एक नाटकीय घटना ने सबका ध्यान खींचा है, जब एक महिला अपनी मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद ट्रक के अगले टायर पर चढ़ गई. इस अजीब टकराव का वीडियो बना लिया गया, जिसने तब से सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है.

By: Shristi S | Published: November 3, 2026 6:08:15 PM IST

बाइक ने ट्रक को मारी टक्कर तो महिला ने बीच सड़क पर कर दिया हंगामा
बाइक ने ट्रक को मारी टक्कर तो महिला ने बीच सड़क पर कर दिया हंगामा


Woman Truck Driver Clash: एक नाटकीय घटना ने सबका ध्यान खींचा है, जब एक महिला अपनी मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद ट्रक के अगले टायर पर चढ़ गई. इस अजीब टकराव का वीडियो बना लिया गया, जिसने तब से सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है. फुटेज के साथ शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, ट्रक ने कथित तौर पर महिला की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया. अचानक रिएक्शन में, महिला गाड़ी के अगले टायर पर चढ़ गई, जिससे ऐसा सीन बना कि देखने वाले हैरान रह गए. इस घटना ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद होने वाले टकरावों पर चर्चा शुरू कर दी है. हालांकि, सही जगह और आगे की जानकारी अभी साफ नहीं है.

कथित तौर पर ट्रक ने महिला की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी

वायरल वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक, घटना तब शुरू हुई जब एक ट्रक ने कथित तौर पर महिला की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी. कथित तौर पर टक्कर के बाद महिला और ट्रक ड्राइवर के बीच झगड़ा हो गया. घटनाओं के इस नाटकीय मोड़ में, महिला गाड़ी से दूर जाने के बजाय ट्रक के अगले टायर पर चढ़ गई. यह अजीब हरकत कैमरे में कैद हो गई, फुटेज में वह भारी गाड़ी के अगले हिस्से पर खड़ी दिख रही है. उसके रिएक्शन के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. यह भी साफ नहीं है कि टक्कर में महिला घायल हुई थी या मोटरसाइकिल को काफी नुकसान हुआ था.

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महिला का अजीब रिएक्शन कैमरे में कैद

घटना के अचानक होने की वजह से वीडियो ने ध्यान खींचा है. महिला की हरकत फुटेज का मेन फोकस बन गई है, और देखने वाले इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि टकराव की वजह क्या हो सकती है. यह पता नहीं है कि महिला के टायर पर चढ़ने के बाद ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी हटाने की कोशिश की या दूसरे लोगों ने बीच-बचाव करके स्थिति को सुलझाया.

वायरल घटना के बाद सड़क सुरक्षा की चिंताएं

इस घटना ने एक बार फिर भारी गाड़ियों और दोपहिया वाहनों से जुड़े सड़क हादसों से जुड़े खतरों की ओर ध्यान खींचा है. एक छोटी सी टक्कर भी गंभीर नतीजे ला सकती है, खासकर जब मौके पर भावनाएं बढ़ जाती हैं. घटना की सही जगह, तारीख और पुलिस की कोई कार्रवाई अभी कन्फर्म नहीं हुई है. आगे की जानकारी का इंतजार है.

Tags: viral video
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