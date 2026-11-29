Faridabad Crime: ग्रेटर फरीदाबाद में अपनी सोसाइटी के पास कुत्तों को खाना खिलाने की कोशिश करने पर कुछ लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की, इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना 26 अक्टूबर को हुई थी, और यह तब भी चर्चा में आई जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई की मांग करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, और शनिवार को दर्जनों लोगों ने ग्रेटर फरीदाबाद में BPTP पुलिस स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन किया.

महिला संग सरेआम मारपीट

वीडियो में दिख रहा है कि महिला, जिसकी पहचान नव्या के तौर पर हुई है, लोगों के एक बड़े ग्रुप से बहस कर रही है. वो एक SUV के सामने खड़ी है, तभी मुख्य आरोपियों में से एक, जिसकी पहचान नेहा के तौर पर हुई है, उस पर बार-बार मारपीट करती है. थोड़ी देर बाद, सफेद टी-शर्ट पहना एक आदमी अचानक आगे आता है और नव्या को घूंसा मारता है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं.

@ndtv 💔 She raised her voice for society, the environment and voiceless animals. No woman should face violence for speaking up. Ensure Navya receives justice and protection. @NCWIndia @SwatiJaiHind #JusticeForNavya #BetiBachao — 𝐉𝐄𝐄𝐕𝐀𝐍𝐒𝐇 𝐀𝐑𝐘𝐀 🇮🇳 (@jeevansharya) November 28, 2026

कुत्तों को खाना खिलने से किया इंकार

मीडिया से बात करते हुए, नव्या ने कहा कि वो जानवरों से प्यार करती है और आरोप लगाया कि उसकी सोसाइटी के लोगों को उसके आवारा जानवरों को खाना खिलाने से दिक्कत है. उसने कहा कि 26 अक्टूबर को जब वो एक कुत्ते को खाना खिला रही थी, तो सोसाइटी के कुछ लोग उसके पास आए और एतराज़ जताया, जिससे उनकी कहासुनी हो गई. पीड़िता ने आगे आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसके कपड़े फट गए और उसने ऐसा किया. उसने कहा, “वहाँ आदमी भी थे.” उसने दावा किया, “मैं तब से पुलिस एक्शन की मांग कर रही हूँ,” और कहा कि उसे अभी तक इंसाफ़ नहीं मिला है.

Jharkhand Accident: गाड़ी से निकालीं 13 लाशें! झारखंड हाईवे पर फिर भीषण सड़क हादसा; स्कॉर्पियो के उड़ गए परखच्चे

प्रोटेस्ट के बीच आईं मेनका गांधी

शनिवार के प्रोटेस्ट के बाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, जो जानवरों से अपने प्यार के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने इस मामले के बारे में लोकल पुलिस अधिकारियों को फ़ोन किया. प्रोटेस्ट करने वालों ने यह भी कहा कि जब तक मारपीट के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाता, उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, और कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने के लिए तैयार हैं. हालांकि, पुलिस ने कहा कि एक्शन पहले ही लिया जा चुका है और 12 नवंबर को सीनियर अधिकारियों को एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंप दी गई थी.