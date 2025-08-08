सलवार सूट में देख नहीं दी रेस्टोरेंट में एंट्री, भड़क उठी दिल्ली सरकार, CM Rekha ने भी निकाल दी सारी हेकड़ी-VIDEO

Delhi News: उत्तरी दिल्ली के पीतमपुरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक रेस्टोरेंट में एक दंपती को अंदर जाने से रोक दिया गया। वजह यह थी कि महिला ने सलवार-सूट पहन रखा था। रेस्टोरेंट वालों ने इस ड्रेस कोड के कारण एंट्री नहीं दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। वीडियो देखने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया और कई लोगों ने इसे गलत बताया। सोशल मीडिया यूज़र्स ने कहा कि यह भारतीय संस्कृति और पहनावे की आज़ादी पर हमला है।

सरकार की प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत जांच करने और कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और जांच तुरंत पूरी की जाए।

लोग हुए आक्रोशित

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी नाराज़गी जताई है। कई लोगों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पोशाक के आधार पर भेदभाव करना गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।