ऐसी कौन-सी गलती कर दी पति ने? सुनते ही चढ़ गया पत्नी का पारा, लगा दिया ‘ड्रीम चीटिंग’ का आरोप; VIDEO देख आप भी हो जाएंगे सावधान!

सोचिए, आप सो रहे हैं और सपने में कोई पुराना स्कूल फ्रेंड आ जाए… अब अगर यही बात आपकी पत्नी को पता चल जाए तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मजेदार वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. पति ने अनजाने में बता दिया कि रात को सपने में उसकी स्कूल की एक क्लासमेट दिखाई दी थी. बस फिर क्या था, पत्नी ने इसे ‘ड्रीम चीटिंग’ का मामला बना दिया.

बिस्तर पर बैठी पत्नी ने पति से ऐसे सवाल-जवाब शुरू किए, जैसे वह किसी पुराने राज का पर्दाफाश करने में जुटी हो. पति बार-बार सफाई देता रहा कि सपने पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन पत्नी उसकी एक भी दलील सुनने के मूड में नहीं थी. दोनों की यह मजेदार नोकझोंक देखकर सोशल मीडिया यूजर्स खूब हंस रहे हैं.

स्कूल की दोस्त का आया सपना, बीवी ने शुरू कर दिया ड्रामा

वायरल वीडियो की शुरुआत तब होती है जब पति अनजाने में अपनी पत्नी को बताता है कि उसने रात को सपने में अपनी स्कूल की एक क्लासमेट को देखा था. बस फिर क्या था, पति की यह बात सुनते ही पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. पत्नी ने तर्क दिया कि सपने हमारे विचारों से ही जुड़े होते हैं और उसने मजाक-मजाक में ही सही, पति पर चीटिंग करने का गंभीर आरोप लगा दिया. पति बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि बिना किसी गलती के वह खुद को कैसे बचाए. पत्नी की क्रॉस-एग्जामिनेशन और पति के डिफेंस करने का यह तरीका इंटरनेट पर लोगों को लोटपोट कर रहा है.

Kalesh over Wife catches husband red-handed for “dream cheating” with a school friend😭 pic.twitter.com/41T7BvCXcj — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 20, 2026

इंटरनेट पर छिड़ी बहस, साइकोलॉजिस्ट की क्या है राय?

इस वीडियो ने इंटरनेट पर दो अलग गुट खड़े कर दिए हैं. जहां कुछ लोग इसे पूरी तरह से स्क्रिप्टेड और मजेदार ड्रामा मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे आम घरों की रोजमर्रा की नोंक-झोक बता रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि सपनों पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए पति पूरी तरह बेकसूर है. दूसरी तरफ, कुछ लोग पत्नी की इस नाराजगी को उसके गहरे प्यार और पजेसिवनेस से जोड़कर देख रहे हैं.

इस मामले पर मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि ऐसे सपने असल इच्छाओं को नहीं, बल्कि पर्सनल इनसिक्योरिटी या किसी बात के डर को दर्शाते हैं, जिससे रिश्तों में भरोसे और बातचीत को लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू हो गई है.

असली ड्रामा या स्क्रिप्टेड मस्ती? लोग ले रहे हैं जमकर मजे

यह क्लिप सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गई और लोग इस पर जमकर मजे ले रहे हैं. कोई इसे पति की बेबसी बता रहा है तो कोई पत्नी की क्यूटनेस. यह वीडियो इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया पर छोटी-छोटी घरेलू बातें भी रातों-रात वायरल हो जाती हैं और लोगों का मनोरंजन करती हैं

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