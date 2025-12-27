Home > अजब गजब न्यूज > Viral Video: पति जा रहा था गर्लफ्रेंड के साथ गोवा, पत्नी ने पकड़ा और फिर जो हुआ… वीडियो देख आप भी हंसते-हंसते हो जाएंगे लोट-पोट

गोवा जा रहे पति के बैग से मिला गर्लफ्रेंड का आधार कार्ड, तो पत्नी ने दिया ऐसा कूल रिएक्शन कि इंटरनेट पर मच गया तहलका. यहां देखिए वायरल वीडियो.

By: Shivani Singh | Published: December 27, 2025 8:17:29 PM IST

सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. इस वीडियो में एक पत्नी अपने पति को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चुपके से गोवा जाते हुए पकड़ लेती है, लेकिन उसका रिएक्शन गुस्से वाला नहीं, बल्कि इतना मज़ेदार होता है कि सब हैरान रह जाते हैं.

क्या है पूरी कहानी?

इंस्टाग्राम पर @laviporwall नाम के एक यूज़र ने यह वीडियो शेयर किया है, जो तेज़ी से वायरल हो रहा है. इसे अब तक 3 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 100,000 से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोग इस पर मज़ेदार और हाज़िरजवाबी कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो में पत्नी अपने पति अजय से कहती है, “क्या हुआ अजय, आज इतने उदास क्यों हो? क्या शिवानी ने तुम्हें धोखा दिया? हे भगवान… उसके तो दो और बॉयफ्रेंड हैं… एक काम करो, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लो…” यहीं से ड्रामा और भी मज़ेदार हो जाता है.

पत्नी के डायलॉग्स ने लूट ली महफिल

पत्नी आगे कहती है, “क्या मैं बेल्ट ले आऊं? नहीं, तुम मुझे थप्पड़ मारोगे… ठीक है, मैं खुद को ही थप्पड़ मार लेती हूं. ये लो तुम्हारा टिफिन, मैंने एक्स्ट्रा पराठे भी पैक किए हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को भी खिला देना. उसे बताना कि मैंने बनाए हैं…” इतना ही नहीं, वह अपने पति की गर्लफ्रेंड के मैसेज का जवाब खुद देने की भी पेशकश करती है, और कहती है, “क्योंकि तुम गोवा जा रहे हो, तो मज़े करो.”

ऐसी पत्नी सबको मिलनी चाहिए’

लोग इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग पत्नी को “सबसे कूल पत्नी” कह रहे हैं, तो कुछ लिख रहे हैं, “भाई, ऐसी पत्नी सबको मिलनी चाहिए.” कई यूज़र्स का कहना है कि यह वीडियो रिश्तों पर अब तक का सबसे मज़ेदार कंटेंट है. जहां बेवफाई अक्सर झगड़े और ड्रामे का कारण बनती है, वहीं इस वीडियो में पत्नी का शांत लेकिन व्यंग्यात्मक अंदाज़ दर्शकों का दिल जीत रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

