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Oppa culture: ओप्पा कल्चर’ का बढ़ता क्रेज, आखिर क्यों कोरियन लड़कों पर दिल हार रही हैं लड़कियां?

Oppa culture:  के -ड्रामा और के -पॉप की लोकप्रियता के साथ ‘ओप्पा कल्चर’ दुनियाभर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. कोरियन लड़कों की केयरिंग नेचर, इमोशनल कनेक्शन, ग्रूमिंग और सम्मानजनक व्यवहार लड़कियों को आकर्षित कर रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह ट्रेंड आधुनिक रिश्तों में बदलती पसंद और संवेदनशील पार्टनर की बढ़ती मांग को दर्शाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 9, 2026 5:28:56 PM IST

कोरियन लड़कों की कौन-सी बातें लड़कियों को करती हैं सबसे ज्यादा आकर्षित
कोरियन लड़कों की कौन-सी बातें लड़कियों को करती हैं सबसे ज्यादा आकर्षित


Oppa culture: सोशल मीडिया, के -ड्रामा और के -पॉप के बढ़ते प्रभाव ने दुनियाभर में कोरियन कल्चर को नई पहचान दी है. इन्हीं में एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है ‘ओप्पा’ . आज की युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियां, कोरियन लड़कों की स्टाइल, व्यवहार और केयरिंग नेचर की दीवानी होती जा रही हैं. लेकिन यह आकर्षण सिर्फ लुक्स तक सीमित नहीं है. ‘ओप्पा कल्चर’ दरअसल रिश्तों में सम्मान, इमोशनल कनेक्शन और छोटी-छोटी केयरिंग आदतों को दर्शाता है, जो आधुनिक रिश्तों की बदलती पसंद को सामने लाता है.

क्या होता है ‘ओप्पा’ का असली मतलब?

कोरियाई भाषा में ‘ओप्पा’ का अर्थ होता है ‘बड़ा भाई’. लड़कियां इस शब्द का इस्तेमाल अपने बड़े भाई या खुद से बड़े किसी करीबी लड़के के लिए करती हैं. समय के साथ यह शब्द सिर्फ संबोधन नहीं रहा, बल्कि एक खास इमोशन बन गया. अब लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड या क्रश को भी प्यार और सम्मान के साथ ‘ओप्पा’ कहकर बुलाती हैं.

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क्यों बढ़ रहा है कोरियन लड़कों का क्रेज?

जहां कई जगहों पर मर्दानगी को सख्त व्यवहार से जोड़ा जाता है, वहीं कोरियन कल्चर ने ‘सॉफ्ट मस्कुलिनिटी’ को लोकप्रिय बनाया है. कोरियन लड़के अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, पार्टनर की भावनाओं को समझते हैं और केयरिंग व्यवहार दिखाते हैं. यही बात लड़कियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है. कोरियन लड़के अपनी स्किन, बालों और ड्रेसिंग स्टाइल का खास ध्यान रखते हैं. ‘ग्लास स्किन’, साफ-सुथरा लुक और अच्छी ग्रूमिंग उन्हें अलग पहचान देती है. आज की लड़कियां ऐसे पार्टनर को पसंद करती हैं जो अपनी हाइजीन और पर्सनैलिटी का ध्यान रखता हो.

छोटी-छोटी बातें बनाती हैं खास

के -ड्रामा में दिखाए जाने वाले छोटे-छोटे रोमांटिक जेस्चर्स जैसे बारिश में छाता पकड़ना, शूलेस बांधना या पार्टनर का ख्याल रखना, असल जिंदगी में भी कोरियन कल्चर का हिस्सा माने जाते हैं. यही छोटी केयरिंग आदतें रिश्तों को खास बनाती हैं और पार्टनर को ‘स्पेशल’ महसूस कराती हैं.

लड़कों को ‘ओप्पा कल्चर’ से क्या सीखना चाहिए?

आज के रिश्तों में सिर्फ लुक्स नहीं, बल्कि पार्टनर की बात सुनना और उसकी भावनाओं को समझना ज्यादा मायने रखता है. महंगे गिफ्ट्स से ज्यादा असर छोटे प्रयास डालते हैं, जैसे घर पहुंचने पर मैसेज करना या पार्टनर की छोटी जरूरतों का ध्यान रखना. अच्छी ग्रूमिंग केवल लड़कियों के लिए नहीं है. साफ-सुथरा और कॉन्फिडेंट रहने वाला लड़का हमेशा आकर्षक लगता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि ‘ओप्पा कल्चर’ केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि रिश्तों को देखने के नजरिए में बदलाव का संकेत है. आज की लड़कियां ऐसे पार्टनर को पसंद करती हैं जो मजबूत होने के साथ-साथ संवेदनशील, सम्मान देने वाला और केयरिंग भी हो.

Tags: korean boyfriend trendoppa culture
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