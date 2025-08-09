china zoo: गधे के मांस के बाद इस जानवर का यूरिन क्यों बेच रहा चीन, सामने आई हैरान कर देने वाली वजह, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

china zoo: अपने खान-पान की आदतों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाला चीन एक बार फिर चर्चा में है। पहले गधे का मांस बेचने के लिए चर्चा में रहने वाला चीन अब बाघ का मूत्र बेचने के लिए चर्चा में है। आपको बता दें कि चीन में लोग गधे का मांस बड़े चाव से खाते हैं। इसी वजह से पहले गधे के मांस के लिए चर्चा में रहने वाला चीन अब एक नए और अजीबोगरीब कारण से सुर्खियों में है।

चीन बाघ का मूत्र क्यों बेच रहा है?

दक्षिण-पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित यान बिफेंगक्सिया वन्यजीव चिड़ियाघर, बोतलों में भरकर बाघ का मूत्र बेच रहा है। चिड़ियाघर यह भी दावा कर रहा है कि बाघ के मूत्र में औषधीय गुण होते हैं। चिड़ियाघर का दावा है कि साइबेरियाई बाघों का यह मूत्र गठिया (रूमेटॉइड आर्थराइटिस), मोच और मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याओं के इलाज में मददगार हो सकता है।

एक बोतल की कीमत लगभग 600 रुपये

चिड़ियाघर प्रशासन बोतलों में भरकर बाघ का मूत्र बेच रहा है। 250 ग्राम की एक बोतल की कीमत 50 युआन यानी लगभग 600 रुपये है। चिड़ियाघर ने इस मूत्र के इस्तेमाल का तरीका भी बताया है। इस मूत्र को सफेद वाइन में मिलाएँ और फिर लहसुन की एक फाँक के साथ दर्द वाली जगह पर लगाएँ। चिड़ियाघर इसे पीने की सलाह भी देता है और कहता है कि अगर एलर्जी हो, तो इसका सेवन बंद कर दें।

चिड़ियाघर के अनुसार, बाघ बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। चीनी चिकित्सा की कुछ किताबों में भी बाघ का ज़िक्र मिलता है। हालाँकि, चिकित्सा विज्ञान ने इस दावे पर कुछ नहीं कहा है।

