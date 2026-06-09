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कौन है Ullu App का मालिक? जिसकी रहती है हमेशा चर्चा, जानिए कंपनी की कमाई और पूरा कारोबार

Ullu App Owner: उल्लू एप एक चर्चित ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसे साल 2018 में विभु अग्रवाल ने लॉन्च किया था. इस एप पर खासकर एडल्ट, बोल्ड और थ्रिलर वेब सीरीज दिखाई जाती है. जानिए इसके फाउंडर के बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 9, 2026 11:33:31 AM IST

कौन हैं उल्लू एप के मालिक?
कौन हैं उल्लू एप के मालिक?


ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म उल्लू एप अक्सर अपने कंटेट की वजह से चर्चाओं में रहता हैं. विभ अग्रवाल द्वारा लॉन्च किए गए इस एप में मुख्य रूप से एडल्ट, बोल्ड और थ्रिलर वेब-सीरीज़ दिखाया जाता है. हालांकि इस पर ड्रामा और कॉमेडी कंटेंट भी उपलब्ध हैं. जानिए इस एप के मालिक के बारे में. 

कौन हैं विभु अग्रवाल?

विभू अग्रवाल ने IIT कानपुर से बीटेक की उपाधि प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने जापान में एमबीए की डिग्री हासिल की और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. वे पिछले 32 वर्षों से व्यवसाय में सक्रिय हैं. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, विभू ने 1995 में जयपीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक स्टील कंपनी के संस्थापक और निदेशक के रूप में अपने उद्यमशीलता के सफर की शुरुआत की. वे 2006 से हिमालय फाइबरटेक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक, 2010 से श्री जयप्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट के बोर्ड के अध्यक्ष, 2012 से बिजनेस न्यूज लिंक के प्रबंध निदेशक और 2012 से जयपी कॉन्वेंट स्कूल के बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं.

कब की उल्लू एप की स्थापना?

विभु अग्रवाल ने मनोरंजन और डिजिटल मीडिया उद्योग में कदम रखा. विभू ने 2018 में ULLU ऐप लॉन्च किया, जो बोल्ड और एडल्ट थीम वाली शॉर्ट फिल्मों और वेब सीरीज़ के लिए मशहूर एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है. इसके बाद उन्होंने अतरंगी एप नाम से एक फ्री-टू-एयर टीवी चैनल शुरू किया, जो कोरियाई, तुर्की, जापानी और चीनी टीवी शो जैसे अंतरराष्ट्रीय कंटेंट को हिंदी में प्रसारित करता है. इसके अलावा, वे अपने कारोबार के तहत एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म, हरि ओम ऐप के संस्थापक भी हैं.

उल्लू एप हुआ बैन

साल 2025 में भारत सरकार द्वारा अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री (सॉफ्ट पोर्न) परोसने के कारण उल्लू (Ullu) ऐप को प्रतिबंधित (बैन) कर दिया गया था. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने आईटी नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 25 ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. बैन हुए एप्स में मूडएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, नियॉनएक्स वीआईपी, देसीफ्लिक्स, मोजफ्लिक्स, ट्राइफ्लिक्स, बूमएक्स, शोएक्स, हलचल ऐप, बिग शॉट्स ऐप, नवारासा लाइट, वाओ एंटरटेनमेंट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फुजी, फेनियो और शोहिट शामिल हैं.

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Tags: Ullu AppVibhu AgarwalVibhu Agarwal networth
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