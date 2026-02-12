Shubham Vaidkar: इंडियन टैलेंट ऑन इंटरनेशनल रनवे! कौन हैं शुभम वैदकर? जिन्होंने अरमानी मॉडल बन बिखेरा जलवा

Shubham Vaidkar: कहते हैं कि कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं मिलती और जो ऐसे ही मिल जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती. आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कुछ ही समय में अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल डाली. हाल ही में सोशल मीडिया पर शुभम वैदकर का शेयर किया हुआ एक पोस्ट ऑनलाइन लोगों का दिल जीत रहा है, क्योंकि इसमें इंडिया में सिविल इंजीनियर के तौर पर काम करने से लेकर मिलान फैशन वीक (MFW) में फैशन हाउस जियोर्जियो अरमानी के लिए रनवे पर चलने तक का उनका शानदार सफर दिखाया गया है.

सोशल मीडिया पर शेयर किया जिंदगी का सफर

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी ज़िंदगी के दो अलग-अलग फेज़ दिखाए गए हैं. एक सीन में वो एक सिविल इंजीनियर के तौर पर इंडिया में अपने शुरुआती करियर के बारे में सोच रहे हैं, जबकि दूसरे सीन में वो दुनिया के सबसे जाने-माने फैशन प्लेटफॉर्म में से एक पर एक हाई-फैशन मॉडल के तौर पर कॉन्फिडेंस के साथ रैंप पर चल रहे हैं. दोनों लुक्स के बीच साफ अंतर उनके प्रोफ़ेशनल और पर्सनल सफ़र में आई बड़ी छलांग को अच्छे से दिखाता है.

सामने आए रिएक्शंस

इस पोस्ट को देखने वालों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, कुछ ही समय में 90,000 से ज़्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ गए. सोशल मीडिया पर लोगों ने खुलकर उनकी तारीफ़ की, कमेंट सेक्शन में उनके पैशन, हिम्मत और पुराने रास्ते से हटकर अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत की तारीफ़ की. कई यूज़र्स ने उनकी कहानी को एक उदाहरण के तौर पर बताया कि कैसे करियर के रास्ते हमेशा सीधे-सादे नहीं होते, और लगातार कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी खुद को फिर से बना सकता है. एक यूज़र ने कमेंट किया, “मुझे आपको सफल होते देखकर बहुत अच्छा लगा.” एक और यूज़र ने कहा, “अभी बहुत आगे जाना है भाई.” एक तीसरे यूज़र ने कहा, “अद्भुत बदलाव और ज़िंदगी बदल गई दोस्त.”

