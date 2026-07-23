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एक हाथ से रोक दी मुंबई पुलिस की वैन… जानिए कौन है ‘हुडी’ वाली मिस्ट्री गर्ल ‘रिया अहीर’? हथकड़ी का डर भूल छुड़ा ले गई प्रदर्शकारी!

पुलिसकर्मियों की यह वैन प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करके ले जा रही थी जिसे रोकने के लिए महिला प्रदर्शनकारी वैन के आगे खड़ी हो गई. भारी भीड़ में उनके इस साहस ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. जानिए आखिर कौन है यह युवती.

By: Kajal Jain | Published: July 23, 2026 5:55:07 PM IST

एक हाथ से रोक दी मुंबई पुलिस की वैन... जानिए कौन है 'हुडी' वाली मिस्ट्री गर्ल 'रिया अहीर'? हथकड़ी का डर भूल छुड़ा ले गई प्रदर्शकारी!
एक हाथ से रोक दी मुंबई पुलिस की वैन... जानिए कौन है 'हुडी' वाली मिस्ट्री गर्ल 'रिया अहीर'? हथकड़ी का डर भूल छुड़ा ले गई प्रदर्शकारी!


CJP Protest Viral Video: दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ नीट पेपर लीक का प्रोटेस्ट अब देश के अलग-अलग शहरों में पांव पसार चुका है. स्टूडेंट के हक की आवाज उठाने के लिए अब सेलेब्रिटीज से लेकर पेरेंट्स तक सामने आ रहे हैं. इस प्रोटेस्ट को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) लीड कर रही है जिसमें इंटरनेट की भूमिका काफी अहम साबित हुई है. सोशल मीडिया ने CJP के प्रोटेस्ट को एक अलग दिशा में ले जाने का काम किया है. प्रदर्शनकारियों की फोटो-वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं जिसे देख युवा आबादी का बड़ा तबका इस प्रोटेस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है. एक तरफ राजधानी के जंतर-मंतर से आंदोलन के कई चौंकाने वाले मूमेंट सामने आए थे तो अब मुंबई की एक महिला प्रदर्शनकारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो मुंबई पुलिस की वैन को एक हाथ से रोकती नजर आ रही है. 

बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों की यह वैन प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करने जा रही थी जिसे रोकने के लिए महिला प्रदर्शनकारी वैन के आगे खड़ी हो गई. कानून की नजर में देखें तो महिला प्रदर्शनकारी का यह एक्शन उन्हीं पर भारी पड़ सकता था लेकिन भारी भीड़ में उनके इस साहस ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. जानिए आखिर कौन है यह युवती.

मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन

नीट पेपर लीक के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है. जहां-तहां स्टूडेंट से लेकर देश का यूथ सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है. सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पटना से लेकर देश के कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. मुंबई के शिवाजी पार्क में भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था. पुलिसकर्मी पकड़-पकड़कर प्रदर्शनकारियों को वैन में ठूंस रहे थे और पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे कि तभी एक ग्रे कलर की हुडी कैप पहने युवती पुलिस की नीली वैन को एक हाथ से रोक लेती है. युवती न कुछ बोलती है और न ही हिंसक प्रदर्शन करती है. बस चुप-चाप एक हाथ से पुलिस की वैन को रोके आगे खड़ी हो जाती है. इस बीच कोई पुलिसकर्मी वैन से बाहर नहीं आता लेकिन सड़क किनारे खड़े लोग युवती के इस जज्बे को अपने फोन में कैद कर लेते हैं.

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कौन है यह सुपर गर्ल?

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, 27 वर्षीय युवती का नाम रिया अहीर है, जिनकी पुलिस वैन को रोकते हुए एक रील तेजी से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर वायरल हो रही है. उनके इस कदम से प्रदर्शनकारियों को छुड़ाने में अहम रोल अदा किया. मुंबई की जनता अब रिया अहीर की इस वीडियो को मुंबई सुपरगर्ल हैशटैग के साथ शेयर, रीपोस्ट और रीट्वीट कर रही है. वायरल वीडियो में आप रिया अहीर को कहते सुन सकते हैं कि ‘मैं समझती हूं कि पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन वो अपना काम भी पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर रही. अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हमें खुद अपने नागरिकों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी.’

रिया ने अपने बचाव में सफाई दी कि मैं कोई किसान नहीं हूं, दलित नहीं हूं, लेकिन दिल्ली के स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है वो गलत है. हम वहां तो वहां नहीं जा सकते. लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को वहां जाना चाहिए और स्टूडेंट से बात करनी चाहिए.

कौन हैं रिया अहीर?

सीजेपी के मुंबई प्रोटेस्ट में सुर्खियां बटोरने वाली महिला प्रदर्शनकारी रिया अहीर पेशे से एक डॉक्टर, मॉडल और आंत्रप्रेन्योर हैं. उन्हें कई म्यूजिक वीडियोज में स्पॉट किया जा चुका है. उनका दिलबरा गाना काफी मशहूर है. इन सभी रुझानों के बीच रिया अपना खुद का एक क्लोदिंग ब्रांड ‘रियासत’ चलाती हैं. को कपडों की डिजाइनिंग से लेकर हैंडीक्राफ्ट का काम भी करती हैं. इंस्टाग्राम पर रिया के 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. ताजा वीडियो के सामने आने के बाद रिया की फॉलोइंग तो बढ़ी ही है, लोग अब उन्हें मुंबई की सुपर गर्ल या रियल कॉकरोच गर्ल कह रहे हैं. 

मुंबई पुलिस के मुताबिक, छात्रों के नीट पेपर लीक के खिलाफ मुंबई में 18 जुलाई से 22 जुलाई तक चले प्रोटेस्ट में 400 लोगों के खिलाफ 13 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इन लोगों पर गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होने और कानून के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं.

ये भी पढ़ें:- ‘प्राइवेट पार्ट में डाली लाठियां, कीलों वाले डंडे बरसाए’… महिला प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी और बर्बरता के आरोपों पर मचा हड़कंप, हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब!

Tags: CJP ProtestCockroach janta partycockroach janta party protesthome-hero-pos-9
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