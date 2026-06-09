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कौन हैं राज कुंद्रा? करोड़ों का कारोबार होने के बाद काटे 63 दिन जेल, जानिए उनके विवादों का पूरा लेखा-जोखा

Raj Kundra: राज कुंद्रा, जो एक बिजनेसमैन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं. वो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं. जानिए उनका करियर कब-कब विवादों में रहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 9, 2026 2:54:27 PM IST

राज कुंद्रा के विवाद पर एक नजर
राज कुंद्रा के विवाद पर एक नजर


राज कुंद्रा, बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं. राज कुंद्रा को अपने जीवन में अभी तक कई विवादों का सामना करना पड़ा है. आईपीएल के स्पॉट-फिक्सिंग कांड से लेकर 2021 में अश्लील वीडियोज को लेकर उनकी गिरफ्तारी तक. एक बार तो उन्हें 63 दिनों तक जेल में बिताने पड़े थे. चिलए जानते हैं राज कुंद्रा के बारे में. 

कौन हैं राज कुंद्रा?

राज कुंद्रा एक ब्रिटिश-इंडियन बिजनेसमैन हैं, जिनका जन्म और पालन-पोषण लंदन में हुआ. उनके पिता, बाल कृष्ण कुंद्रा, एक मिडिल क्लास व्यवसायी थे और उनकी माता, उषा रानी कुंद्रा, एक कारखाने में दुकान सहायक के रूप में काम करती थीं. राज कुंद्रा 18 साल की उम्र में नेपाल गए और वहां उन्होंने पश्मीना शॉल की कंपनी शुरू की, और ब्रिटेन की बड़ी फैशन कंपनियों को अपने उत्पाद बेचकर लाखों कमाए. राज कुंद्रा ने साल 22 नवंबर, 2009 में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से शादी कर ली थी. 

IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे

साल 2013 में राज कुंद्रा पर आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी का आरोप लगा था. वह उस समय राजस्थान रॉयल्स के सह-मालिक थे, जिसके तहत बीसीसीआई ने उन पर क्रिकेट से संबंधित सभी गतिविधियों से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था. लोढ़ा समिति की सिफारिशों के चलते राजस्थान रॉयल्स पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया गया.

अश्लील कंटेट प्रसारित करने के मामले में हुई थी जेल

राज कुंद्रा को जुलाई 2021 में मुंबई पुलिस ने मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अश्लील फिल्में बनाने और प्रसारित करने के संदेह में हिरासत में लिया था. अश्लील सामग्री से संबंधित जांच के दौरान, राज को मुंबई की आर्थर रोड जेल में लगभग दो महीने (63 दिन) तक हिरासत में रखा गया था. हालांकि उन्हें सितंबर 2021 में जमानत मिल गई थी, लेकिन इस घटना ने सुर्खियां बटोरीं और उनकी प्रतिष्ठा पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाला.
ED की जांच के मुताबिक, कुंद्रा ने फरवरी 2019 में ‘आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड’ नाम की एक कंपनी बनाई और “हॉटशॉट्स” नाम का एक ऐप डेवलप किया. बाद में यह ऐप UK की कंपनी ‘केनरीन’ को बेच दिया गया। गौरतलब है कि केनरीन के CEO प्रदीप बख्शी हैं, जो राज कुंद्रा के जीजा हैं.

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Tags: raj kundrashilpa shetty
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