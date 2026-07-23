'50 ग्राम पाउडर डालूंगा, जिंदगी सड़ जाएगी जेल में...' जानिए कौन है VIRAL पुलिसकर्मी पवन सांगले? जिसने छात्रों को दी 'नकली ड्रग्स केस' में फंसाने की धमकी!

मुंबई में नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों के होश उड़ा दिए हैं. पुलिस वैन के अंदर रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी हिरासत में लिए गए छात्रों को सरेआम फर्जी ड्रग केस (चरस-गांजा या नशे के केस) में फंसाने की धमकी देता नजर आ रहा है. वीडियो को हिरासत में लिए गए छात्र ने ही रिकॉर्ड किया है जो पुलिस के सामने रोने और डरने की एक्टिंग करता नजर आया. इस वीडियो के वायरल होते ही बवाल मच गया, जिसके बाद आनन-फानन में विवादित धमकी देने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और यह पुलिसकर्मी कौन है-

क्या है वायरल वीडियो का पूरा मामला?

मुंबई के शिवाजी पार्क के पास कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्रों का नीट (NEET) पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन चल रहा था. पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया और वैन में बैठा लिया. इसी दौरान वैन में आगे बैठा एक पुलिसकर्मी पीछे बैठे छात्रों पर बुरी तरह भड़क गया. वैन में मौजूद एक छात्र ने चुपके से अपने फोन में उसकी पूरी हरकत रिकॉर्ड कर ली.

वीडियो में पुलिसकर्मी को गुस्से में चिल्लाते सुन सकते हैं कि ‘अगर तुम दोबारा यहां दिखे, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा. तुम्हारे बैग में 50-50 ग्राम पाउडर डाल दूंगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में कट जाएगी.’ इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि इन प्रदर्शनों की वजह से उसकी ड्यूटी और जिंदगी हराम हो गई है, इसलिए अगर वे दोबारा सड़कों पर दिखे तो उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा.

कौन हैं पवन सांगले?

धमकी देने वाले इस पुलिसकर्मी की पहचान पवन सांगले के रूप में हुई है जो मुंबई पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर के पद पर तैनात हैं और फिलहाल सायन पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हैं. शिवाजी पार्क में प्रदर्शन के दौरान वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस वैन के ड्राइवर के रूप में ड्यूटी पर तैनात थे.

वीडियो सामने आने के बाद एक्शन

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. इस घटना को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे, कांग्रेस समेत कई नेताओं और आम लोगों ने पुलिस की इस दादागिरी पर सवाल उठाए और सख्त कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने तुरंत कदम उठाया और पवन सांगले को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. उनके खिलाफ विभागीय जांच बिठा दी गई. जांच पूरी होने तक उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दिया गया है.

क्यों सड़कों पर हैं छात्र?

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से लेकर मुंबई तक नीट एग्जाम में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं. मुंबई में हजारों छात्र CJP के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हैं, वहीं पुलिस की इस तरह की फर्जी केस में फंसाने की खुली धमकी ने प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

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