Home > मुंबई > ’50 ग्राम पाउडर डालूंगा, जिंदगी सड़ जाएगी जेल में…’ जानिए कौन है VIRAL पुलिसकर्मी पवन सांगले? जिसने छात्रों को दी ‘नकली ड्रग्स केस’ में फंसाने की धमकी!

’50 ग्राम पाउडर डालूंगा, जिंदगी सड़ जाएगी जेल में…’ जानिए कौन है VIRAL पुलिसकर्मी पवन सांगले? जिसने छात्रों को दी ‘नकली ड्रग्स केस’ में फंसाने की धमकी!

मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल (ड्राइवर) को प्रदर्शनकारी छात्रों को झूठे ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जमकर वायरल होने के बाद की गई है.

By: Kajal Jain | Published: July 23, 2026 6:19:55 PM IST

'50 ग्राम पाउडर डालूंगा, जिंदगी सड़ जाएगी जेल में...' जानिए कौन है VIRAL पुलिसकर्मी पवन सांगले? जिसने छात्रों को दी 'नकली ड्रग्स केस' में फंसाने की धमकी!
'50 ग्राम पाउडर डालूंगा, जिंदगी सड़ जाएगी जेल में...' जानिए कौन है VIRAL पुलिसकर्मी पवन सांगले? जिसने छात्रों को दी 'नकली ड्रग्स केस' में फंसाने की धमकी!


मुंबई में नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों के होश उड़ा दिए हैं. पुलिस वैन के अंदर रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी हिरासत में लिए गए छात्रों को सरेआम फर्जी ड्रग केस (चरस-गांजा या नशे के केस) में फंसाने की धमकी देता नजर आ रहा है. वीडियो को हिरासत में लिए गए छात्र ने ही रिकॉर्ड किया है जो पुलिस के सामने रोने और डरने की एक्टिंग करता नजर आया. इस वीडियो के वायरल होते ही बवाल मच गया, जिसके बाद आनन-फानन में विवादित धमकी देने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और यह पुलिसकर्मी कौन है-

क्या है वायरल वीडियो का पूरा मामला?

मुंबई के शिवाजी पार्क के पास कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्रों का नीट (NEET) पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन चल रहा था. पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया और वैन में बैठा लिया.  इसी दौरान वैन में आगे बैठा एक पुलिसकर्मी पीछे बैठे छात्रों पर बुरी तरह भड़क गया. वैन में मौजूद एक छात्र ने चुपके से अपने फोन में उसकी पूरी हरकत रिकॉर्ड कर ली.

You Might Be Interested In

वीडियो में पुलिसकर्मी को गुस्से में चिल्लाते सुन सकते हैं कि ‘अगर तुम दोबारा यहां दिखे, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा. तुम्हारे बैग में 50-50 ग्राम पाउडर डाल दूंगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में कट जाएगी.’ इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि इन प्रदर्शनों की वजह से उसकी ड्यूटी और जिंदगी हराम हो गई है, इसलिए अगर वे दोबारा सड़कों पर दिखे तो उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा.

कौन हैं पवन सांगले? 

धमकी देने वाले इस पुलिसकर्मी की पहचान पवन सांगले के रूप में हुई है जो मुंबई पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर के पद पर तैनात हैं और फिलहाल सायन पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हैं. शिवाजी पार्क में प्रदर्शन के दौरान वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस वैन के ड्राइवर के रूप में ड्यूटी पर तैनात थे.

वीडियो सामने आने के बाद एक्शन

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. इस घटना को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे, कांग्रेस समेत कई नेताओं और आम लोगों ने पुलिस की इस दादागिरी पर सवाल उठाए और सख्त कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने तुरंत कदम उठाया और पवन सांगले को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. उनके खिलाफ विभागीय जांच बिठा दी गई. जांच पूरी होने तक उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दिया गया है.

क्यों सड़कों पर हैं छात्र?

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से लेकर मुंबई तक नीट एग्जाम में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं. मुंबई में हजारों छात्र CJP के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हैं, वहीं पुलिस की इस तरह की फर्जी केस में फंसाने की खुली धमकी ने प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें:- एक हाथ से रोक दी मुंबई पुलिस की वैन… जानिए कौन है ‘हुडी’ वाली मिस्ट्री गर्ल ‘रिया अहीर’? हथकड़ी का डर भूल छुड़ा ले गई प्रदर्शकारी!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 23, 2026

पहली गेंद, पहला विकेट… मयंक ने हार्दिक-अर्शदीप सिंह के क्लब...

July 23, 2026

मनी प्लांट नहीं, यह पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत!...

July 23, 2026

IAS से लेकर डॉक्टर तक: 10 सबसे टफ एग्जाम्स!

July 23, 2026

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026

ICC वनडे रैंकिंग में RO-KO का जलवा, नंबर-1 की कुसी...

July 22, 2026
’50 ग्राम पाउडर डालूंगा, जिंदगी सड़ जाएगी जेल में…’ जानिए कौन है VIRAL पुलिसकर्मी पवन सांगले? जिसने छात्रों को दी ‘नकली ड्रग्स केस’ में फंसाने की धमकी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

’50 ग्राम पाउडर डालूंगा, जिंदगी सड़ जाएगी जेल में…’ जानिए कौन है VIRAL पुलिसकर्मी पवन सांगले? जिसने छात्रों को दी ‘नकली ड्रग्स केस’ में फंसाने की धमकी!
’50 ग्राम पाउडर डालूंगा, जिंदगी सड़ जाएगी जेल में…’ जानिए कौन है VIRAL पुलिसकर्मी पवन सांगले? जिसने छात्रों को दी ‘नकली ड्रग्स केस’ में फंसाने की धमकी!
’50 ग्राम पाउडर डालूंगा, जिंदगी सड़ जाएगी जेल में…’ जानिए कौन है VIRAL पुलिसकर्मी पवन सांगले? जिसने छात्रों को दी ‘नकली ड्रग्स केस’ में फंसाने की धमकी!
’50 ग्राम पाउडर डालूंगा, जिंदगी सड़ जाएगी जेल में…’ जानिए कौन है VIRAL पुलिसकर्मी पवन सांगले? जिसने छात्रों को दी ‘नकली ड्रग्स केस’ में फंसाने की धमकी!