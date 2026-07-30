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कौन हैं मोनिका शुक्ला? चलती बस के आगे चट्टान बन कर खड़ी हो गईं ‘लेडी सिंघम’; VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी!

भोपाल में किसानों के विरोध प्रदर्शन से ACP मोनिका शुक्ला का वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें वह चलती बस को रोकती हुई दिखाई दे रही हैं. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला और मध्य प्रदेश के किसान विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?

By: Kajal Jain | Published: July 30, 2026 9:58:54 AM IST

कौन हैं मोनिका शुक्ला? चलती बस के आगे चट्टान बन कर खड़ी हो गईं 'लेडी सिंघम'; VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी!
कौन हैं मोनिका शुक्ला? चलती बस के आगे चट्टान बन कर खड़ी हो गईं 'लेडी सिंघम'; VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी!


हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. इस वायरल वीडियो में एसीपी मोनिका शुक्ला एक चलती हुई बस के ठीक आगे खड़ी नजर आ रही हैं. किसानों की मांग थी कि सरकार उनकी मूंग की फसल की 100 प्रतिशत सरकारी खरीद करे और खाद से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान निकाले. जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा रोकी गई बस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो एसीपी मोनिका शुक्ला ने अपनी जान की परवाह न किए बिना अकेले ही उस चलती बस के सामने आकर उसे अपने हाथों से रोक लिया. उनकी इस बहादुरी और सूझबूझ को देखकर वहां मौजूद किसान पीछे हट गए और बस को छोड़ दिया. यह घटना उस समय हुई जब सैकड़ों किसान मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च कर रहे थे. अधिकारी को वाहन के सामने खड़ा देखकर प्रदर्शनकारी किसानों ने बस छोड़ दी. यह वीडियो तब से सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है, हालांकि सरकार द्वारा किसानों की मांगों पर आश्वासन दिए जाने के बाद भोपाल का प्रदर्शन बाद में समाप्त हो गया.

कौन हैं मोनिका शुक्ला?

मोनिका शुक्ला मध्य प्रदेश पुलिस की एक वरिष्ठ आईपीएस (IPS) अधिकारी हैं, जो हाल ही में भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान चलती बस को अपने हाथों से रोकने और स्थिति को नियंत्रित करने के कारण चर्चा में आईं. मोनिका शुक्ला मध्य प्रदेश पुलिस में डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. विदिशा और इंदौर जैसी जगहों पर पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में कार्य कर चुकी हैं. भोपाल क्राइम ब्रांच में रहते हुए कई गंभीर मामलों को सुलझाया है. भोपाल में प्रदर्शन के दौरान जब किसानों ने बैरिकेड्स के रूप में खड़ी बसों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो वह ढाल बनकर अकेले ही बस के सामने खड़ी हो गईं और हाथों से बस को रोक लिया. उनका यह साहसिक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.

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क्या हैं भोपाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों की मागें?

News X की रिपोर्ट के मुताबिक, किसान मंगलवार शाम को नर्मदापुरम के सेठानी घाट से पैदल भोपाल पहुंचने लगे थे. अन्य जिलों के किसान भी उनसे जुड़ गए, जिन्होंने बाद में वीर सावरकर सेतु के पास डेरा डाला और फिर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया. किसानों की प्रमुख मांगों में-

  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग की 100% सरकारी खरीद.
  • खाद वितरण से जुड़ी परेशानियों का स्थायी समाधान.
  • खाद के लिए बनाए गए ई-टोकन सिस्टम में सुधार
  • उचित दामों पर समय पर खाद की उपलब्धता.

कैसे खत्म हुआ विरोध प्रदर्शन?

इस तनावपूर्ण स्थिति के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से बातचीत की और उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए. मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया कि मूंग की खरीद बढ़ाई जाएगी. सरकार ने यह घोषणा भी की है कि खाद वितरण का ई-टोकन सिस्टम तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है. इन आश्वासनों के बाद, किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और एसीपी मोनिका शुक्ला के इस साहसिक कदम ने इस पूरे विरोध प्रदर्शन को एक नई चर्चा का विषय बना दिया है.

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