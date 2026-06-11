कौन है विवादों में घिरी डॉक्टर? प्रणित मोरे शो में डेड बॉडी पर किए थे भद्दे कमेंट्स, दी सफाई

Pranit More Show Dead Body Controversy: बीते कुछ दिनों से स्टैंडअप कॉमेडियन और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट प्रणित मोरे और उनके शो काफी चर्चा में बने हुए हैं. 370 रुपये की बिरयानी के पैसे वसूलने वाला विवाद अभी खत्म भी नहीं हो पाया था कि एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. इसके बाद फिर से प्रणित मोरे चर्चा में हैं और उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. इस वीडियो में दिखने वाली लड़की को भी काफी ट्रेल किया जा रहा था, जिसके बाद उसने वीडियो शेयर कर लोगों से माफी मांगी और उस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है.

दरअसल प्रणित मोरे के शो में एक महिला डॉक्टर आई थी, जो मुंबई के केएम अस्पताल में काम करती है. शो में उसने बताया कि वो MBBS कर रही है. वीडियो में उसने डेड बॉडी के बारे में जो कहा, उसके कारण वो ट्रोल हो रही है.

डेड बॉडी पर की थी अभद्र टिप्पणी

महिला ने शो में कहा कि वे पूरे एक साल एक ही बॉडी पर डिसेक्शन करते हैं. उसने कहा कि डॉक्टर्स डेड बॉडी की रिस्पेक्ट करते हैं और कसम भी खाते हैं. 10 लोगों के ग्रुप को एक डेड बॉडी दी जाती है. इस पर प्रणित ने कहा कि तुम डॉक्टर हो या कसाई? साथ ही उसने पूछा कि तुम लोग उस समय सीरियस रहते हो या मजाक भी करते हो. इस बात पर लड़की ने कहा कि वो उस समय प्राइवेट पार्ट्स को लेकर कमेंट करते हैं और मजाक बनाते हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

ट्रोलिंग का किया सामना

डेड बॉडी का मजाक बनाने को लेकर यूजर्स ने महिला को आड़े हाथों लिया और ट्रोलिंग शुरू कर दी. लोगों ने इस तरह के बर्ताव को गलत और अमानवीय बताया. वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद लड़की ने वीडियो जारी कर लोगों से मापी मांगी है और इस बात पर सफाई दी है.

वीडियो शेयर कर दी सफाई

महिला डॉक्टर ने कहा कि सोशल मीडिया पर तीन महीने पुराने एक शो की क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें उसकी बात बोली थी, जो गलत है. इसको कारण ट्रोल किया जा रहा है. अब मैं सामने आई हूं और जो कुछ भी हुआ और मैंने कहा, मैं उन सब बातों के लिए माफी मांगती हूं. मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था, जो मैंने कहा वो सच में बहुत गलत था. मैंने शुरू में दो बार बोला था कि हम डेड बॉडी की इज्जत करते हैं. इसके बावजूद मुझसे गलती हो गई.

After all that, she’s still playing the innocent card. pic.twitter.com/JoKIQ18LXD — Swaksh Tripathi (@SwakshTripathi) June 11, 2026

कौन है वायरल हो रही महिला डॉक्टर?

बता दें कि वायरल हो रही महिला डॉक्टर का नाम सेजल पवार है. वो मुंबई के सरकारी अस्पताल में काम करती हैं. इसके साथ ही वो सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी हैं. उन्हें सेजल राहुल पवार के नाम से भी जाना जाता है. इससे पहले भी वो काई बार ट्रोल हो चुकी हैं. एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि उन्होंने युवा क्रिकेटरों को डेट किया है.