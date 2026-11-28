Who Is Dancer Archana Tiwari: हाल ही में बिहार में जश्न का मेला लगा था. और वो मेला किसी और का नहीं बल्कि अनंत सिंह की बेटी की शादी का जश्न था. वहीं बता दें कि कद्दावर नेता और मोकामा MLA अनंत सिंह ने हाल ही में अपनी बेटी की शादी की. इस शादी में उन्होंने करोड़ों खर्च किए. शादी के शानदार इंतज़ाम, मेहमानों की भीड़ और रंगारंग प्रोग्राम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इन वीडियो में एक डांसर नजर आ रही थी, जिसके अनोखे स्टाइल की चर्चा उसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा उसके डांस के लिए हो रही है. शादी के दौरान मेहमानों ने उस पर नोटों की बारिश की, लेकिन जब किसी ने ज़मीन पर पड़े पैसे उठाकर उसे देने की कोशिश की, तो उसने हाथ जोड़कर मना कर दिया. वहीं आज हम बताएंगे कि ये डांसर कौन है और और कितनी मशहूर है.

अर्चना तिवारी कौन हैं ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्चना तिवारी बिहार और पूर्वांचल की जानी-मानी स्टेज डांसर और सिंगर हैं. वह ज़्यादातर स्टेज शो, कल्चरल इवेंट और प्राइवेट फंक्शन में परफॉर्म करती हैं. उनके डांस वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं. अर्चना तिवारी के मुताबिक, उन्हें बचपन से ही डांस का शौक रहा है. उन्होंने छोटी उम्र में ही डांस सीखना शुरू कर दिया था. धीरे-धीरे यह शौक उनके करियर का हिस्सा बन गया. अर्चना तिवारी खुद को एक ट्रेंड डांसर बताती हैं, उन्होंने डांस में ग्रेजुएशन किया है. उन्होंने कथक समेत क्लासिकल डांस भी सीखा है. अर्चना कहती हैं कि डांस उनके लिए सिर्फ़ एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है, बल्कि उनका पैशन और प्रोफ़ेशन भी है. इसके ज़रिए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वह अलग-अलग स्टेज शो में परफ़ॉर्म करती हैं.

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कहां रहती है अर्चना

अर्चना तिवारी अभी मुंबई में रहती हैं और अपना करियर बना रही हैं. हालांकि, उनका काम सिर्फ़ मुंबई या बिहार तक ही सीमित नहीं है. वह शादियों, प्राइवेट इवेंट्स और कल्चरल इवेंट्स में परफ़ॉर्म करने के लिए देश भर के अलग-अलग राज्यों में जाती हैं. वह कहती हैं कि इंडिया के अलावा, उन्हें विदेश में भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है. उन्होंने दुबई, रूस और मॉरिशस जैसे देशों में परफ़ॉर्म किया है.