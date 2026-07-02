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‘भगवान ने बोला निकलो यहां से… हो गया तुम्हारा’ कौन हैं खूबसूरत अनुकृति, जिनके एक वीडियो ने जीता लोगों का दिल

who is Beautiful Anukriti: वीडियो में लोग साफ दे सकते हैं कि वह हंसते-मुस्कुराते हुए अपना दर्द बयां कर रही हैं.

By: JP Yadav | Published: July 2, 2026 12:58:35 PM IST

नौकरी से निकाले जाने के बाद दिल्ली की विप्रो कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है.
नौकरी से निकाले जाने के बाद दिल्ली की विप्रो कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है.


who is Beautiful Anukriti: जानी-मानी आईटी कंपनी विप्रो में करीब 6 साल तक अपनी सेवाएं देने बाद नौकरी से निकाले जाने पर दिल्ली की एक कर्मचारी का इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है. इनका नाम अनुकृति विद्यार्थी है. वैसे लोगों की नौकरियां जाती हैं और लोग दुखी होकर अपना दर्द बयां करते हैं, लेकिन अनुकृति विद्यार्थी ने जिस  अंदाज से अपना दर्द बयां किया वह लोगों के दिलों को छूट रहा है.

अनुकृति विद्यार्थी की मानें तो उनका नौकरी जाने के बाद का अनुभव दिल तोड़ने वाला था और इससे उनमें अनिश्चितता पैदा हुई, लेकिन उनका मानना ​​है कि शायद यह आगे बढ़ने के लिए भगवान का कोई इशारा हो सकता है. यह इशारा करते है कि अनुकृति सकारात्मकता से भरी हुई हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए ताजा वीडियो में विप्रो AI सॉल्यूशंस में मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करने वाली अनुकृति विद्यार्थी ने अपनी जर्नी शेयर की है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के मुताबिक, 29 जून, 2026 को उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. उन्हें लगा था कि यह उनके मैनेजर और HR टीम के प्रतिनिधि के साथ एक रूटीन मीटिंग होगी, लेकिन इसके बजाय उन्हें बताया गया कि उनकी भूमिका (रोल) अब ज़रूरी नहीं रही (रिडंडेंट हो गई है).

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वीडियो में उन्होंने कहा- ‘मैं अब बेरोज़गार हूं. आज 29 जून, 2026 है, और मेरी HR और मैनेजर के साथ कॉल हुई थी’ उन्होंने मुझे बताया कि मेरा रोल अब ज़रूरी नहीं है और मुझे कंपनी छोड़ने के लिए कहा गया है. वह कंपनी जहां मैंने साढ़े पांच साल बिताए थे. 

उन्होंने माना कि यह अचानक हुई घोषणा एक सदमे की तरह थी. खासकर इतने सालों तक एक ही ऑर्गनाइज़ेशन में काम करने के बाद कई पुराने कर्मचारियों की तरह उन्होंने कहा कि कंपनी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक जाना-पहचाना हिस्सा बन गई थी, जिससे इस बदलाव को स्वीकार करना और भी मुश्किल हो गया. 

अपना काम भी शुरू कर सकती हैं अनुकृति

अनुकृति विद्यार्थी ने कहा कि अब वह अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही हैं और उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा. उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें कोई और कॉर्पोरेट नौकरी मिलेगी या फिर वह अपना कुछ शुरू करने का बड़ा कदम उठाएंगी. उन्होंने कहा- ‘मुझे नहीं पता कि मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं, या अगर मैं अपना कुछ शुरू करती हूं तो क्या करूंगी. मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगी. लेकिन मैं यहां हूं. 

सकारात्मक नजरिया है अनुकृति का

उन्होंने यह भी माना कि उन्हें सबसे बड़ा डर रेगुलर सैलरी से मिलने वाली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी (आर्थिक स्थिरता) खोने का है. उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मुझे हर महीने सैलरी नहीं मिलेगी. हो सकता है मैं कम कमाऊं या ज़्यादा, मुझे नहीं पता. अनिश्चितता के बावजूद  अनुकृति विद्यार्थी ने कहा कि वह इस मुश्किल स्थिति को सकारात्मक नज़रिए से देखने की कोशिश कर रही हैं. उनका मानना ​​है कि नौकरी जाने के पीछे कोई वजह हो सकती है. उन्होंने बताया कि शायद वह खुद कभी नौकरी नहीं छोड़तीं.

नौकरी जाने को बताया भगवान का इशारा

उन्होंने कहा- ‘शायद यह भगवान का कोई इशारा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी खुद से नौकरी छोड़ती तो भगवान ने कहा, ‘भाई, अब यहां से निकलो, तुम्हारा बहुत हो गया’ (मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस स्टेज पर होऊंगी… लेकिन मैं हूं… शायद यह भगवान का इशारा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी खुद से यह नौकरी छोड़ती). उन्होंने संकेत दिया कि नौकरी जाना शायद वह धक्का था जिसकी उन्हें एक नया अध्याय शुरू करने के लिए ज़रूरत थी.

अनुकृति का वीडियो पसंद कर रहे लोग

उनके बेबाक वीडियो को ऑनलाइन हज़ारों लोगों ने पसंद किया और ऐसे लोगों से सपोर्ट वाले मैसेज मिले जो इसी तरह के अनुभवों से गुज़रे हैं. कई लोगों ने कहा कि कॉर्पोरेट जगत में नौकरी जाना आम बात हो गई है और उन्हें हिम्मत न हारने के लिए प्रोत्साहित किया.

Tags: Viral News
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