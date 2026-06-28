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स्ट्रेस रिलीज डॉल! China की इस गुड़िया के साथ कर रहे लोग घटिया काम, दिया नताशा नाम: सोशल मीडिया पर भी मचा बवाल

China Natasha Doll: चीन की सांवले रंग वाली 'नताशा डॉल' को लेकर दुनियाभर में विवाद छिड़ गया है. इस गुड़िया के डिजाइन और प्रस्तुति पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे चीन की आलोचना तेज हो गई है.

By: Preeti Rajput | Published: June 28, 2026 10:24:59 AM IST

कौन है नताशा डॉल?
कौन है नताशा डॉल?


China Natasha Doll: चीन की एक छोटी से गुड़िया के कारण पूरी दुनिया में बवाल देखने को मिल रहा है. इस गुड़िया का रंग सांवला है, जिसके कारण चीन की काफी आलोचना हो रही है. इस डॉल का नाम नताशा है. चीन के कंटेंट क्रिएटर्स वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डॉल के साथ खूब वीडियोज बना रहे हैं. इस डॉल को स्ट्रेस रिलीफ टॉय कहा जा रहा है. हालांकि, वीडियो में नताशा डॉल के साथ लोग जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, इसके कारण काफी आलोचना की जा रही है. लोगों ने कहा कि ये गुड़िया खतरनाक है और रेसिज्म को बढ़ावा दे रही है.

कौन है नताशा डॉल?

नताशा डॉल एक छोटे आकार का स्क्वीज टॉय है, जिसे तीन रंगों सफेद, भूरे और काले में बनाया गया है. लेकिन सोशल मीडिया पर खासकर इसके काले रंग वाले वर्जन के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में लोग इस गुड़िया के साथ गलत व्यवहार करते दिख रहे हैं, जैसे इसे पीटना, खींचना और पैरों से कुचलना. ये वीडियो पहले चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडनोट और डॉयिन पर आए, जिसके बाद यह ट्रेंड धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गया.

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कैसे नाम पड़ा नताशा?

दरअसल, सीएनएन ने चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ के हवाले से बताया कि चीन के एक व्लॉगर ने मज़ाक में इस खिलौने को अपनी बेटी जैसा बताना शुरू किया. धीरे-धीरे उसने इसका नाम नताशा रख दिया. लेकिन बाद में स्थिति बदल गई, जब दुनिया भर के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर इस डॉल के साथ वीडियो बनाने लगे और उसमें हिंसक व्यवहार दिखाने लगे, जिससे यह मामला विवाद में बदल गया.

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सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

नताशा डॉल के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. चीन और दुनिया भर के ब्लैक समुदाय के लोगों ने इस ट्रेंड की कड़ी आलोचना की है और इसे आपत्तिजनक बताया है. कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ समुदायों ने इसे पूरी तरह गलत माना है. इसके अलावा कई वकीलों और डॉक्टरों ने भी इस ट्रेंड के खिलाफ आवाज उठाई है और ऐसे वीडियो को हटाने की मांग की है.

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