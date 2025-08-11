Home > वायरल > Viral Video: मंदिर नहीं गया बच्चा, तो भक्त से मिलने खुद आ गए भोलेनाथ…उसके बाद जो हुआ Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

Viral Video: मंदिर नहीं गया बच्चा, तो भक्त से मिलने खुद आ गए भोलेनाथ…उसके बाद जो हुआ Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

Instagram Viral Reels: वैसे तो इंटरनेट पर आपको छोटे बच्चों के ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब इसी कड़ी में भगवान शिव और एक छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 11, 2025 22:21:06 IST

Instagram Viral Reels: वैसे तो इंटरनेट पर आपको छोटे बच्चों के ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब इसी कड़ी में भगवान शिव और एक छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति भोले बाबा त्रिशूल रूपी त्रिशूल लेकर एक बच्चे के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

बच्चा नहीं गया मंदिर, तो सामने आ गए भोलेनाथ

वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति भोलेनाथ का वेश धारण करके बच्चे को रोज़ मंदिर भेजने आया था। व्यक्ति को देखकर बच्चा डर गया और इधर-उधर भागने लगा। इसके बाद वीडियो में आगे दिख रहा है कि व्यक्ति बच्चे से पूछता है कि क्या वह मंदिर में प्रसाद चढ़ाएगा – जिस पर बच्चा जवाब देता है कि हाँ, चढ़ाएगा।

View this post on Instagram

A post shared by 🧿 (@_st_alli_on__)

वीडियो को मिल चुके हैं 15 हजार लाइक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 15 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके थे। वीडियो में आसपास के इलाके को देखकर लग रहा है कि ये किसी गांव का मामला है।

