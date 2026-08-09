पानी से बाहर आते ही सुलगने लगता है बदन: 5 साल से तालाब में जिंदगी काटने को मजबूर, सफेद पड़ चुके हैं हाथ-पैर; जानिए कौन हैं 16 साल का इकबाल?

आज की दुनिया में सोशल मीडिया पर न जाने कितने ऐसे किस्से वायरल होते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित बेलडांगा जिले से एक ऐसा ही बेहद अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां एक 16 साल का किशोर पिछले 5 सालों से अपने घर या बिस्तर पर नहीं, बल्कि ज्यादातर समय पानी के तालाब के अंदर ही बिता रहा है. हैरानी की बात तो यह है कि वह लगातार 4-5 दिन से लेकर 7 दिनों तक पानी से बाहर नहीं निकलता है. इस अनोखी और डरावनी सी लगने वाली कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों यह किशोर पानी छोड़ने को तैयार नहीं है, और उसकी इस हालत के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? आइए जानते हैं इस वायरल खबर की पूरी और विस्तार से जानकारी.

पानी से बाहर आते ही शरीर में सुलगने लगती है आग

इस वायरल हो रही खबर के मुताबिक, 16 साल के इकबाल शेख का कहना है कि जैसे ही वह तालाब के पानी से बाहर आता है, उसके पूरे शरीर में एक तेज और असहनीय जलन होने लगती है. इसके विपरीत, ठंडे पानी के अंदर रहने से उसे राहत मिलती है और सुकून महसूस होता है. पिछले 5 वर्षों से लगातार पानी में रहने के कारण इकबाल के हाथ-पैर और पूरी त्वचा का रंग सफेद पड़ चुका है. इतना ही नहीं, लगातार पानी में रहने की वजह से उसे सर्दी और खांसी की भी गंभीर समस्या हो गई है.

अंधविश्वास या कोई गंभीर मेडिकल कंडिशन?

इकबाल और उसके परिवार का मानना है कि इसके पीछे कोई अदृश्य ताकत (जिन्न या परी) का साया है, जो उसे प्रभावित कर रहा है. हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे अंधविश्वास की नजर से देखने के बजाय वैज्ञानिक और चिकित्सकीय जांच की जरूरत है. डॉक्टरों के अनुसार, यह किसी गंभीर त्वचा रोग, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्या, अत्यधिक गर्मी या तापमान के प्रति संवेदनशीलता या किसी अन्य छिपी हुई मेडिकल बीमारी का नतीजा हो सकता है, जिसकी सही जांच होना बेहद जरूरी है.

गरीबी बनी इलाज में सबसे बड़ी रुकावट

इकबाल का परिवार बेहद गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है. पैसों की तंगी के कारण परिवार वाले किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराने में पूरी तरह असमर्थ हैं. इकबाल की शिकायत है कि स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी उसे उचित सहायता या इलाज नहीं मिल पाया है. सही मेडिकल देखरेख न मिलने के कारण यह किशोर और उसका परिवार बेबस नजर आ रहा है. इस अजीबोगरीब स्थिति के बीच, स्थानीय लोग इकबाल की मदद के लिए आगे आए हैं. दयालु लोग तालाब के किनारे आकर उसे खाने-पीने का सामान जैसे चूड़ा, बिस्कुट और अन्य जरूरी चीजें मुहैया करा रहे हैं, ताकि उसकी कुछ मदद हो सके.

सोशल मीडिया दावों की सच्चाई

हालांकि यह हैरान करने वाली कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक किसी भी विश्वसनीय मेडिकल या आधिकारिक सूत्र द्वारा इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. जब तक कोई आधिकारिक बयान या पुख्ता मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक इन वायरल रिपोर्ट्स को एक असत्यापित दावा ही माना जाना चाहिए.

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