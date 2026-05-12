Viral Video: शादी के बाद जो काम करते हैं दूल्हा-दुल्हन; जयमाला के दौरान स्टेज पर ही करने लगे, रिश्तेदारों ने किया अलग

Wedding Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन शादी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में दूल्हा और दुल्हन ने ऐसा काम किया, जिसे लेकर लोग खूब मौज ले रहे हैं. दरअसल, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि जयमाला के दौरान दोनों के बीच लड़ाई हो गई. इसके बाद क्या था दोनों ने एक-दूसरे पर जमकर हाथ साफ किए.

वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हा-दुल्हन वरमाला के लिए स्टेज पर आमने-सामने खड़े हैं. सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी अचानक किसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है. फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि देखते ही देखते शुभ विवाह का मंच अखाड़े में तब्दील हो गया. दूल्हा-दुल्हन दोनों एक-दूसरे पर चीखते और धक्का देते नजर आए.

‘अभी ये हाल है, तो आगे क्या होगा?’

स्टेज पर मौजूद नाते-रिश्तेदारों ने उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कपल ने तो जैसे कमस खाई थी कि सारा हिसाब आज ही चुकता करना है. इस वायरल वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ये कहने को मजबूर हो गए कि ‘अभी ये हाल है, तो आगे क्या होगा?’

एक यूजर ने कमेंट किया, ‘लगता है शादी से पहले ही सारे पेंडिंग झगड़े निपटा रहे हैं.’ दूसरे यूजर ने कहा कि ‘शादी हो रही है या कुश्ती.’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘आगे महाभारत होना है.’

‘रिश्ते ताकत से नहीं, समझदारी से चलते हैं’

वीडियो पर कुछ और रिएक्शन आए, जिसमें एक ने लिखा- ‘आज सबके सामने बहस कर ली, कल घर की बात कैसे सुलझाओगे? रिश्ते ताकत से नहीं, समझदारी से चलते हैं.’

वहीं एक ने लिखा- ‘सात फेरे पता नहीं पूरे हुए कि नहीं और कसमें 7 जन्म की खाई हैं’. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.