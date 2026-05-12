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वेडिंग या फुल सर्विस मॉल? डॉक्टर-नाई से लेकर इस्त्री की सुविधा, शादी में ऐसा इंतजाम देख मेहमान खुश

Unique Wedding Viral Video: आजकल शादियों का सीजन चल रहा है. एक अनोखी शादी का वीडियो सामने आया है, जिसमें मेहमानों के लिए डॉक्टर-नाई से लेकर इस्त्री की भी सुविधा है. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 12, 2026 5:07:04 PM IST

शादी में हुआ भव्य इंतजाम
शादी में हुआ भव्य इंतजाम


Unique Wedding Viral Video: इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, जिसमें मेहमानों को खुश रखने के लिए भव्य इंतजाम किए जाते हैं. एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिर्फ खाना ही नहीं परोसा जा रहा है, बल्कि यहां मेहमानों के लिए डॉक्टर, नाई और यहां तक कि कपड़े प्रेस करने की सुविधा भी उपलब्ध है. इस वीडियो को देख यूजर्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. देखें वीडियो. 

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक अनोखी शादी की झलक देखने को मिल रही है. इस वीडियो में मेहमानों के लिए खास काउंटर लगे हुए दिख रहे हैं, जहां लोग जल्दी से ग्रूमिंग टच-अप करवा सकते थे, कपड़े प्रेस करवा सकते थे, और जरूरत पड़ने पर शुरुआती मेडिकल मदद भी पा सकते थे. इन शानदार इंतजामों को देखकर हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया. शादी में आए मेहमानों को हंसते-मुस्कुराते और वीडियो बनाते हुए देखा गया. इस इंतजाम को देखने के बाद मेहमान कह रहे हैं कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन तैयारी वाली शादी है. 

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क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है. एक यूजर ने कहा कि ये फुल-सर्विस वेडिंग मॉल है. वहीं, दूसरे यूजर ने बोला कि यह बिहार नहीं है. वीडियो में दिख रहा व्यक्ति स्पष्ट रूप से अवधी भाषा बोल रहा है, इसलिए यह अवध, गोंडा बस्ती या अयोध्या के किसी भी शहर का हो सकता है. वहीं एक ने अन्य ने कहा, भाई, ये कोई नई बात नहीं है. मेरी मां की शादी 2000 में हुई थी, तब मेरे नानाजी ने ये सब इंतजाम किए थे. 

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Tags: Viral Newsviral video
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