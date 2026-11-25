Wedding Funny Viral Video: एक दूल्हा-दुल्हन ने अपनी शादी में एक बड़े ट्रांसपेरेंट बबल के अंदर वेन्यू पर पहुंचने के बाद एक अजीब एंट्री की, जिससे सोशल मीडिया यूज़र्स सोच में पड़ गए कि यह शादी थी या ज़ॉर्बिंग का कोई खास गेम. कई अकाउंट्स द्वारा शेयर किए जाने के बाद कपल की अजीब एंट्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. क्लिप में दूल्हा-दुल्हन पारंपरिक शादी के कपड़े पहने हुए, एक बड़े, इंसान के साइज़ के ट्रांसपेरेंट बॉल के अंदर खड़े होकर धीरे-धीरे वेन्यू में अंदर जाते हुए दिख रहे हैं.

आखिर क्यों डिज़ाइन की गई ये बॉल

यह बड़ी बॉल ज़ॉर्ब जैसी दिखती है, जो एक बड़ा हवा भरने वाला गोला है जिसे लोगों के अंदर चढ़ने और एक गद्देदार, ट्रांसपेरेंट चैंबर में बंद होकर लुढ़कने या घूमने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ज़ॉर्बिंग आमतौर पर मनोरंजन की एक्टिविटीज़ और अम्यूज़मेंट पार्क से जुड़ा होता है, जिससे शादी में इसका दिखना और भी अजीब हो जाता है.

Whoever suggested this entrance to the bride and groom is definitely their enemy. 😂😭 https://t.co/FydC94Czns — Byomkesh (@byomkesbakshy) November 24, 2026

वायरल हो रहा वीडियो

कपल हाथ पकड़कर साफ़ बबल के अंदर साथ-साथ चलते हैं, और मेहमान उनके आस-पास से उनकी अजीब एंट्री देख रहे हैं. यह अजीब शादी की एंट्री जल्द ही ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई, और देखने वालों ने इस बड़े बबल के बारे में अपने-अपने मतलब निकाले. एक व्यक्ति ने मज़ाक में कहा कि जिसने भी यह स्टंट अरेंज किया था, वह शायद कपल को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वे “एक बबल में रह रहे थे” और शादी के बाद यह बबल फट जाएगा.

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