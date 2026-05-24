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चलती Metro बनी ‘बरसाती ट्रेन’, कोच के अंदर छाता खोलने को मजबूर यात्री; Video Viral

Metro Viral Video: मेट्रो की अक्सर काई वीडियो वायरल होती रहती हैं. लेकिन जो आज वीडियो वायरल हो रही है ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो. दरअसल, मॉनसून की पहली ही बारिश ने पूणे की आधुनिक मेट्रो सिस्टम की कमियों को उजागर कर दिया है.

By: Heena Khan | Published: May 24, 2026 8:17:04 AM IST

metro viral video
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Metro Viral Video: मेट्रो की अक्सर काई वीडियो वायरल होती रहती हैं. लेकिन जो आज वीडियो वायरल हो रही है ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो. दरअसल, मॉनसून की पहली ही बारिश ने पूणे की आधुनिक मेट्रो सिस्टम की कमियों को उजागर कर दिया है; इस सिस्टम को शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए शुरू किया गया था. पुणे मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसने इसके कोचों की निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो देखने के बाद हर कोई हैरान है. 

मेट्रो में बरसा पानी 

दरअसल जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है उस वायरल वीडियो में एक बिल्कुल नई और खाली मेट्रो ट्रेन के कोच की छत से लगातार पानी टपक रहा है. इतना ही नहीं ट्रेन के अंदर इस तरह पानी टपक रहा है, मानो कोई बारिश के दौरान खुले आसमान के नीचे बाहर खड़ा हो. वहीँ इस वीडियो में यात्रियों को मेट्रो कोच के अंदर यात्रा करते समय भी अपने छाते खोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है. लाखों की लागत से बनी इस हाई-टेक परिवहन सेवा की हालत देखकर लोग हैरान रह गए हैं.

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मेट्रो सर्विस पर उठी कई सवाल 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुणे में सार्वजनिक परिवहन की खराब स्थिति के कारण, नागरिक लंबे समय से मेट्रो सेवा की मांग कर रहे थे. जहाँ मेट्रो सेवा के शुरू होने से शुरुआत में जनता को राहत मिली थी, वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पुणे के बुनियादी ढांचे पर तीखे सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया उपयोगकर्ता यह सवाल उठा रहे हैं कि जिस मेट्रो सिस्टम को हज़ारों यात्रियों की सुरक्षित दैनिक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, वह सामान्य मॉनसून की बारिश का सामना करने में भी असमर्थ साबित हो रहा है.

Tags: metro viral videoviral video
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