Watch Video: पटाखों की गूंज से कांप उठे बेजुबान! मां बंदर ने बच्चे को सीने से लगाया, वायरल वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें

Watch Viral Video: हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो बंदर पटाखों से निकलने वाली तेज़ आवाज़ से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, Facebook और Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में, दर्शक देखेंगे कि एक मां बंदर अपने बच्चे को डर के मारे पकड़े हुए है और उनके चारों ओर पटाखे फूट रहे हैं. दर्शक एक और बंदर को भी तेज़ धमाकों के बीच मां बंदर से चिपके हुए देख सकते हैं.

जश्न की वजह से जानवरों में डर

ये वीडियो जानवरों से प्यार करने वालों और सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए बहुत चिंता की बात बन गया है. इस बात पर चर्चा हुई कि पटाखों से शोर मचाने वाला जश्न जानवरों के लिए कितना डरावना अनुभव हो सकता है. हालांकि दिवाली जैसा त्योहार खुशी का मौका होता है, लेकिन शहरी इलाकों में पाए जाने वाले जंगली जानवरों के लिए पटाखे फोड़ना काफी डरावना साबित हो सकता है. बंदरों, पक्षियों और दूसरे आवारा जानवरों के कान इंसानों के कानों के मुकाबले ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं.

सिर्फ महसूस कीजिए अगर आपके भीतर इंसान का दिल है तो ….नहीं तो गाली तो आप दे ही सकते हैं . इनकी बेजुबान आँखें बहुत कुछ कहती हैं, पर हम अपनी आतिशबाजी के शोर में इनकी चीखें नहीं सुन पाते। जरा सोचिए, हमारे कुछ पलों का जश्न कैसे इनकी पूरी रात का डर बन जाता है? #Diwali #Monkey https://t.co/z4AnRZOP9S — Sarfraz Sona (@SarfrazSona) November 9, 2026

जानवरों को होता है बड़ा नुक्सान

फुटेज पर रिएक्शन देते हुए, एक एनिमल रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, “हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे शहर शेयर्ड इकोसिस्टम हैं. अचानक धमाके जानवरों में फाइट-या-फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू कर देते हैं. पक्षी अक्सर घबराहट में अपने घोंसले छोड़ देते हैं, इमारतों में उड़ जाते हैं, जबकि बंदर जैसे मैमल्स अपने ही हैबिटैट में पूरी तरह से बेसहारा और गहरे ट्रॉमा में रह जाते हैं.”

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