Home > वायरल > Watch Video: पटाखों की गूंज से कांप उठे बेजुबान! मां बंदर ने बच्चे को सीने से लगाया, वायरल वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें

Watch Video: पटाखों की गूंज से कांप उठे बेजुबान! मां बंदर ने बच्चे को सीने से लगाया, वायरल वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें

Watch Viral Video: हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो बंदर पटाखों से निकलने वाली तेज़ आवाज़ से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, Facebook और Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

By: Heena Khan | Published: November 10, 2026 1:53:47 PM IST

monkey viral video
monkey viral video


Watch Viral Video: हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो बंदर पटाखों से निकलने वाली तेज़ आवाज़ से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, Facebook और Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में, दर्शक देखेंगे कि एक मां बंदर अपने बच्चे को डर के मारे पकड़े हुए है और उनके चारों ओर पटाखे फूट रहे हैं. दर्शक एक और बंदर को भी तेज़ धमाकों के बीच मां बंदर से चिपके हुए देख सकते हैं.

जश्न की वजह से जानवरों में डर

ये वीडियो जानवरों से प्यार करने वालों और सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए बहुत चिंता की बात बन गया है. इस बात पर चर्चा हुई कि पटाखों से शोर मचाने वाला जश्न जानवरों के लिए कितना डरावना अनुभव हो सकता है. हालांकि दिवाली जैसा त्योहार खुशी का मौका होता है, लेकिन शहरी इलाकों में पाए जाने वाले जंगली जानवरों के लिए पटाखे फोड़ना काफी डरावना साबित हो सकता है. बंदरों, पक्षियों और दूसरे आवारा जानवरों के कान इंसानों के कानों के मुकाबले ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं.

You Might Be Interested In

जानवरों को होता है बड़ा नुक्सान 

फुटेज पर रिएक्शन देते हुए, एक एनिमल रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, “हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे शहर शेयर्ड इकोसिस्टम हैं. अचानक धमाके जानवरों में फाइट-या-फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू कर देते हैं. पक्षी अक्सर घबराहट में अपने घोंसले छोड़ देते हैं, इमारतों में उड़ जाते हैं, जबकि बंदर जैसे मैमल्स अपने ही हैबिटैट में पूरी तरह से बेसहारा और गहरे ट्रॉमा में रह जाते हैं.”

Caught On Camera: मारने के इरादे से आया युवक, चाकू से बुरी तरह फाड़े कपड़े और…; मुस्लिम लड़की संग हैवानियत का वीडियो वायरल

Tags: Diwali 2026viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Watch Video: पटाखों की गूंज से कांप उठे बेजुबान! मां बंदर ने बच्चे को सीने से लगाया, वायरल वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Watch Video: पटाखों की गूंज से कांप उठे बेजुबान! मां बंदर ने बच्चे को सीने से लगाया, वायरल वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें
Watch Video: पटाखों की गूंज से कांप उठे बेजुबान! मां बंदर ने बच्चे को सीने से लगाया, वायरल वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें
Watch Video: पटाखों की गूंज से कांप उठे बेजुबान! मां बंदर ने बच्चे को सीने से लगाया, वायरल वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें
Watch Video: पटाखों की गूंज से कांप उठे बेजुबान! मां बंदर ने बच्चे को सीने से लगाया, वायरल वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें
Watch Video: पटाखों की गूंज से कांप उठे बेजुबान! मां बंदर ने बच्चे को सीने से लगाया, वायरल वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें