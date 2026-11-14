Watch Video: TikTok वीडियो शूट बना मौत का जाल! बाघ ने ली 19 साल के युवक की जान

Pakistan Tiger Attack: पाकिस्तान के लाहौर में एक प्राइवेट वाइल्डलाइफ-ब्रीडिंग फैसिलिटी में TikTok वीडियो शूट के दौरान एक 19 साल के फार्महाउस वर्कर को बाघ ने मार डाला, जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया क्रिएटर और फार्महाउस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित की पहचान तल्हा के तौर पर हुई है, जिस पर बुधवार, 11 नवंबर को लाहौर के कहना इलाके के एक फार्महाउस में हमला हुआ था, जहाँ TikToker नौमान हसन ने कथित तौर पर जानवर का एक वीडियो बनाने का इंतज़ाम किया था.

शुरू में बताया कुत्ते का हमला

पुलिस ने कहा कि बाघ ने तल्हा पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया. इस दौरान उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ बाद में उसकी मौत हो गई. जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर घटना के असली हालात को छिपाने की कोशिश का पता लगाया, जिसमें शुरू में इसे कुत्ते का हमला बताया गया था. हालाँकि, बाद की जांच में पता चला कि टीनएजर पर बाघ ने हमला किया था. पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में फार्महाउस के मालिक, जिसकी पहचान फैयाज के तौर पर हुई है, और TikToker नौमान हसन को गिरफ्तार किया. जांचकर्ता संभावित लापरवाही, जानवर को रखने की कानूनी मान्यता और फैसिलिटी में सुरक्षा के इंतज़ामों की जांच कर रहे हैं.

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एक्सपायर हो गया था ब्रीडिंग लाइसेंस

इस घटना ने फार्महाउस के वाइल्डलाइफ-ब्रीडिंग ऑपरेशन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका ब्रीडिंग लाइसेंस 2025 में एक्सपायर हो गया था. इस बीच, डेली पाकिस्तान ने बताया कि अधिकारियों ने जगह से 33 शेर ज़ब्त किए और तीन लोगों को गिरफ्तार किया. हालांकि, डॉन की पब्लिश हुई रिपोर्ट्स ने दो गिरफ्तारियों और जानलेवा हमले में शामिल बाघ को ज़ब्त करने की पुष्टि की.

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