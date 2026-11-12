बांग्लादेशी बुर्के वाली महिला संग हो गया बड़ा कांड! भरे पार्क में हुई ऐसी Cat Fight; Watch Video

Bangladeshi Women Fight in Park: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से चर्चा में है, जिसमें कुछ बांग्लादेशी महिलाएं आपस में लड़ती हुई नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि ये घटना एक पार्क की है, जहां किसी मामूली बात को लेकर महिलाओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई. शुरुआत में मामला सिर्फ बहस तक सीमित था, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि महिलाएं एक-दूसरे से भिड़ गईं. पार्क में मौजूद लोगों के लिए यह पूरा घटनाक्रम हैरान करने वाला था. छोटी सी बात पर शुरू हुई इस बहस ने कुछ ही देर में हंगामे का रूप ले लिया.

देखते ही देखते शुरू हो गई हाथापाई

वायरल वीडियो में महिलाएं एक-दूसरे पर गुस्सा करती और झगड़ती दिखाई दे रही हैं. मामूली कहासुनी के बाद उनके बीच विवाद बढ़ता चला गया. इसके बाद महिलाएं एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करने लगीं. आसपास मौजूद लोग इस घटना को देखते रहे. सार्वजनिक जगह पर इस तरह का झगड़ा होने से वहां का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि महिलाओं के बीच विवाद की असली वजह क्या थी और झगड़े की शुरुआत किसने की थी.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद से ही लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स सार्वजनिक जगह पर इस तरह के व्यवहार को गलत बता रहे हैं, तो कुछ लोग मामूली विवाद को इतना बढ़ाने पर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि, वीडियो की जगह, घटना की तारीख और पूरे मामले की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय बातचीत से विवाद सुलझाना कितना जरूरी है.