Sunita Baby Dance: वायरल हो रहा है सुनीता बेबी का पानी में डांस वीडियो, देखिए अब तक का सबसे हॉट मोमेंट

हरियाणा में फिर से तहलका मचाने आ चुकी हैं सुनीता बेबी, हा जी, ऐसे कई लोग हैं जो अपने डांस से हर किसी के दिल में आग लगा चुके हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उनकी चमक धीमी पड़ जाती है। उनकी फुर्ती और अंदाज हमेशा सबको पसंद नहीं आता। लेकिन अब सुनीता बेबी, लौट चुकी हैं, अपने लटके झटकों और स्टाइल के साथ, ताकि सब उनके प्यार में गिर जाएं। हाल ही में उन्होंने एक डांस वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया, जो सच में आग की तरह वायरल हो रहा है, और इसे देखकर आप भी तरप उठेंगे! तो चलिए जानते हैं, आखिर कौन है ये नई हसीना सुनीता बेबी, जो हर किसी का दिल और पसीना चुरा रही हैं.
सुनीता बेबी का बोल्ड डांस मूव्स सोशल मीडिया पर छाया
हरियाणवी डांस की दुनिया मे एक बार फिर से नया नाम जूड़ चूका है और काफी जल्दी लोगों को अपने बोल्ड डांस मूव्स से दिवाना बनाती है और अब फिर से उनका एक नया डांस वीडीयो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस वीडियो में उनका डांस इतना बोल्ड और सेक्सी है. उनकी फुर्ती हर किसी के दिल के धड़कनो को तेज करने के लिए काफी है.
सुनीता बेबी के फॉलोअर्स
सुनीता बेबी का यह डांस वीडियो उनके फॉलोअर्स और दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है. उनकी चुलबुली अदांए और देहाती स्टाइल बोल्ड डांस ने इस वीडियो को वायरल बना दिया है. लोगों का कहेना हैं कि उनका ठुमके देखकर वो खुद को उन्हें देखने से रोक नहीं पा रहें है. सुनीता बेबी का यह डांस वीडियो आग कि तरह हर कोई एक दूसरे को सेयर कर रहा है और लोगों को सुनीता बेबी का डांस इतना पसंद आ रहा है की लोगों ने उनकी वीडियोज को यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम पर रील बना कर फैला रहे है.
वीडियो का गाना
अगर हम इस वीडियो के गाने की बात करें तो यह पंजाबी और हरयाणवी गाने का मिक्स है, इस गाने के भी सुनीता बेबी जैसे हद पार कर रही है वैसे ही गाने के शब्द है, जिसे सुन के आपका भी रोम-रोम में आग लग जाएगी और हम आपको ये भी बता दे की उनकी इस वीडियो को 9 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और अगर उनके डांस की बात करें तो एक ऐसा डांस है जिसे आप किसी के सामने भी नहीं देख पायेगें. इस वीडियो में सुनीता बेबी ने सफेद रंग का सूट सलवार पहन रखा है और अपने सूट के अंदर ऊपर से खुद पर काफी असलील तरीके से खुद पर पानी डाल रही है, जिसे देखने के बाद आप खुद भी शर्मा जाओगें और हर कोई उन्हें ऐसी हवश की नजरों से देख रहें जिसे देखकर आप भी डर जाओगे.
आखिर कौन है सुनीता बेबी
सुनीता बेबी को दूसरी सपना चौदरी बोला जाता है और हम आपको ये भी बता दे की ये पहली वीडियो नहीं है , जो उनकी इतनी वायरल हो रहीं है पहले भी उनकी काफी वीडियों से जिसमें उन्होंने अपने हुस्न का जलवा दिखाया है. ये भी हरीयाणा में रह कर सपना चौदरी जैसे डांस की वीडियोज बनाती है और सुनीता बेबी ने थोडे़ ही समय में हर किसी को अपना दिवाना बना दिया है और जिस फुर्ती में वो डांस करती है उसे देखने के बाद आप भी उन्हें दूसरी सपना चौदरी बोल सकते है.