Sunita Baby Dance: वायरल हो रहा है सुनीता बेबी का पानी में डांस वीडियो, देखिए अब तक का सबसे हॉट मोमेंट
Sunita Baby Dance: वायरल हो रहा है सुनीता बेबी का पानी में डांस वीडियो, देखिए अब तक का सबसे हॉट मोमेंट

हरियाणा में फिर से तहलका मचाने आ चुकी हैं सुनीता बेबी ,ऐसे कई लोग हैं जो अपने डांस से हर किसी के दिल में आग लगा देते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उनकी चमक धीमी पड़ जाती है.

By: Komal Singh | Last Updated: September 28, 2025 11:31:53 AM IST

Sunita Baby's bold dance viral Vedios
Sunita Baby's bold dance viral Vedios

हरियाणा में फिर से तहलका मचाने आ चुकी हैं सुनीता बेबी, हा जी, ऐसे कई लोग हैं जो अपने डांस से हर किसी के दिल में आग लगा चुके हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उनकी चमक धीमी पड़ जाती है। उनकी फुर्ती और अंदाज हमेशा सबको पसंद नहीं आता। लेकिन अब सुनीता बेबी, लौट चुकी हैं, अपने लटके झटकों और स्टाइल के साथ, ताकि सब उनके प्यार में गिर जाएं। हाल ही में उन्होंने एक डांस वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया, जो सच में आग की तरह वायरल हो रहा है, और इसे देखकर आप भी तरप उठेंगे! तो चलिए जानते हैं, आखिर कौन है ये नई हसीना सुनीता बेबी, जो हर किसी का दिल और पसीना चुरा रही हैं.

Sunita Baby's bold dance moves are trending on social media.
सुनीता बेबी का बोल्ड डांस मूव्स सोशल मीडिया पर छाया

हरियाणवी डांस की दुनिया मे एक बार फिर से नया नाम जूड़ चूका है और काफी जल्दी लोगों को अपने  बोल्ड डांस मूव्स से दिवाना बनाती है और अब फिर से उनका एक नया डांस वीडीयो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस वीडियो में उनका डांस इतना बोल्ड और सेक्सी है. उनकी फुर्ती हर किसी के दिल के धड़कनो को तेज करने के लिए काफी है. 

Sunita Baby's bold dance
सुनीता बेबी के फॉलोअर्स 

सुनीता बेबी का यह डांस वीडियो उनके फॉलोअर्स और दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है. उनकी चुलबुली अदांए और देहाती स्टाइल बोल्ड डांस ने इस वीडियो को वायरल बना दिया है. लोगों का कहेना हैं कि उनका ठुमके देखकर वो खुद को उन्हें देखने से रोक नहीं पा रहें है. सुनीता बेबी का यह डांस वीडियो आग कि तरह हर कोई एक दूसरे को सेयर कर रहा है और लोगों को सुनीता बेबी का डांस इतना पसंद आ रहा है की लोगों ने उनकी वीडियोज को यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम  पर रील बना कर फैला रहे है.

Sunita Baby's bold dance
वीडियो का गाना

अगर हम इस वीडियो के गाने की बात करें तो यह पंजाबी और हरयाणवी गाने का मिक्स है, इस गाने के  भी सुनीता बेबी जैसे हद पार कर रही है वैसे ही गाने के शब्द है, जिसे सुन के आपका भी रोम-रोम में आग लग जाएगी और हम आपको ये भी बता दे की उनकी इस वीडियो को 9 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और अगर उनके डांस की बात करें तो एक ऐसा डांस है जिसे आप किसी के सामने भी नहीं देख पायेगें. इस वीडियो में सुनीता बेबी ने सफेद रंग का सूट सलवार पहन रखा है और अपने सूट के अंदर ऊपर से खुद पर काफी असलील तरीके से खुद पर पानी डाल रही है, जिसे देखने के बाद आप खुद भी शर्मा जाओगें और हर कोई उन्हें ऐसी हवश की नजरों से देख रहें जिसे देखकर आप भी डर जाओगे.

Sunita Baby's bold dance

आखिर कौन है सुनीता बेबी

सुनीता बेबी को दूसरी सपना चौदरी बोला जाता है और हम आपको  ये  भी बता दे की ये पहली वीडियो नहीं है , जो उनकी इतनी वायरल हो रहीं है पहले भी उनकी काफी वीडियों से जिसमें उन्होंने अपने हुस्न का जलवा दिखाया है. ये भी हरीयाणा में रह कर सपना चौदरी जैसे डांस की वीडियोज बनाती है और सुनीता बेबी ने थोडे़ ही समय में हर किसी को अपना दिवाना बना दिया है और जिस फुर्ती  में वो डांस करती है उसे देखने के बाद आप भी उन्हें दूसरी सपना चौदरी बोल सकते है.

Sunita Baby Dance: वायरल हो रहा है सुनीता बेबी का पानी में डांस वीडियो, देखिए अब तक का सबसे हॉट मोमेंट

Sunita Baby Dance: वायरल हो रहा है सुनीता बेबी का पानी में डांस वीडियो, देखिए अब तक का सबसे हॉट मोमेंट
Sunita Baby Dance: वायरल हो रहा है सुनीता बेबी का पानी में डांस वीडियो, देखिए अब तक का सबसे हॉट मोमेंट
Sunita Baby Dance: वायरल हो रहा है सुनीता बेबी का पानी में डांस वीडियो, देखिए अब तक का सबसे हॉट मोमेंट
Sunita Baby Dance: वायरल हो रहा है सुनीता बेबी का पानी में डांस वीडियो, देखिए अब तक का सबसे हॉट मोमेंट