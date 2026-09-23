संतान प्राप्ति के बहाने 100 महिलाओं संग गंदा काम! वृंदावन के इस बाबा की जब काली करतूत आई सामने; जमकर धोने लगे लोग

Vrindavan Sadhu Viral Video: वृंदावन से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहाँ एक साधू ने ऐसी हरकतें की जिसके बाद उसे जमकर पीटा गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वृंदावन के आनंद वाटिका में सोमवार देर रात उस समय हंगामा मच गया जब साधु के वेश में आए एक आदमी को लोगों ने बुरी तरह पीटा. वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है. वहीं इस घटना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. वहीं इस साधु को लेकर अब एक साध्वी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

महिलाओं को ऐसे फंसाता था साधु

जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर रात आनंद वाटिका इलाके में साधु के वेश में आए एक आदमी को कथित तौर पर बुरी तरह पीटा गया. सूचना मिलने पर केशव धाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर कर हालात को काबू में किया. साध्वी सपना उपाध्याय ने आरोप लगाया कि जूना अखाड़े से जुड़े होने का दावा करने वाले हिम्मत गिरी गुरुदेव का असल नाम हेमंत राज मीणा है, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर का रहने वाला है. उनका आरोप है कि वो सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को प्रेम संबंधों में फंसाता है और फिर उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करता है.

UP क़े मथुरा में महिलाओ ने साधु हिम्मत गिरी (50) को वृंदावन क़े एक गेस्ट हॉउस में पकड़कर पीटा। महिलाओं का आरोप था की बाबा क़े निशाने पर वे महिलाएं होती थी जो निःसंतान थी। उन्हें संतान प्राप्ति क़े मन्त्र क़े बहाने अपना शिकार बना लेता था। 100 से अधिक महिलाएं इस बाबा क़े झांसे में… pic.twitter.com/GsmN2ei9Gd — TRUE STORY (@TrueStoryUP) September 22, 2026

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संतान प्राप्ति के बहाने गंदा काम

बता दें कि इस वायरल वीडियो में कहा गया है कि महिलाओं का आरोप था की बाबा के निशाने पर वो महिलाएं होती थी जो निःसंतान थी. उन्हें संतान प्राप्ति के मंत्र के बहाने अपना शिकार बना लेता था. इतना ही नहीं, 100 से अधिक महिलाएं इस बाबा के झांसे में फंसी. इनमें से अधिकतर को बाबा का शिकार बनना पड़ा. खास बात यह थी की बाबा मुलाकात क़े वीडियो अपने मोबाइल से गुप्त रूप से शूट करता. इसके बाद ब्लैक मेल करके इन महिलाओं को जब चाहता बुलाता.

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