Vladimir Putin Conspiracy: ‘सब झूठ था, अलास्का में पुतिन से मिले ही नहीं Trump…’, सोशल मीडिया पर किये जा रहे चौंकाने वाले दावे, आखिर क्या है सच?

Vladimir Putin Body double Meet Trump: एक ओर जहाँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में मुलाकात की धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी। वहीं दोनों की मुलाकात से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं जो इस मीटिंग को रहस्यमयी बना देते हैं। दोनों की मुलाकात को लेकर कहा जा रहा था कि वे यूक्रेन मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ एक अलग ही मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक बेहद हास्यास्पद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुतिन खुद नहीं, बल्कि उनके हमशक्ल ने ट्रंप से मुलाकात की थी।

पुतिन से नहीं मिले ट्रंप!

इस दावे की मानें तो अमेरिकी राष्ट्रपति से ट्रंप व्यक्तिगत रूप से तो पुतिन से मिले ही नहीं, बल्कि बल्कि जिसके साथ उन्होंने मीटिंग की वो तो पुतिन का हमशक्ल था। इस थ्योरी को आधार देने के लिए कहा गया है कि असली पुतिन का चेहरा और हाव-भाव थोड़ा अलग है और ट्रंप से मिलने वाले पुतिन का चेहरा और हाव-भाव अलग था। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि अलास्का पहुंचे ‘पुतिन’ के गालों की हड्डियाँ ज़्यादा उभरी हुई थीं, जबकि कुछ लोगों को यह शक तब हुआ जब ट्रंप से मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति सामान्य से ज़्यादा खुश दिखाई दिए।

पुतिन के कई हमशक्ल होने का दावा

कुछ लोगों ने इस साज़िश के दावे को और भी गंभीर बना दिया और आरोप लगाया कि पुतिन जैसे दिखने वाले कई लोग हैं जो समय-समय पर उनके घर पर सार्वजनिक रूप से दिखाई देते रहते हैं। एक यूज़र ने दावा किया, ‘यह असली पुतिन नहीं है। उन्होंने अच्छे पुतिन को भी नहीं, बल्कि खुशमिजाज़ पुतिन को भेजा है। बेकार पुतिन जो आमतौर पर छोटी-छोटी सार्वजनिक जगहों पर भी जाते हैं और जो किम से मिलने उत्तर कोरिया गए थे। उनके घटते बाल और उनके गालों पर उगे बाल देखिए।’

Its literally not even the real Putin. They didnt even send the good double, they sent “Jovial Putin”, the expendable one that usually just makes minor public appearances and went to visit Kim in NK. Look at that hairline and those cheek fillers, jfc… pic.twitter.com/27lDBsbLqA — Nostramanus 🐦‍⬛ (@fridolinmozart) August 15, 2025

Is this the same man? Left: Putin in Moscow. Right: Putin in Alaska.

Note his jawline and the dimple in his neck on the right.

Also note the more or less similar ears, but the explicit bump just below his ear canal in the photo on the right.

Several people who have been… pic.twitter.com/L8Pb5EIp5e — Michael Verstraeten (@MichaelVerstrae) August 15, 2025

Chhattisgarh News: शादी, लापता दुल्हन, हाईकोर्ट… सिर्फ 13 दिन में एक सीधी-सादी लव मैरिज बन गई थ्रिलर स्टोरी, घटना सुनकर फटी रह जाएंगी आंखें

यूजर्स क्यों किये ये दावे?

इसी तरह, एक अन्य यूज़र ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ‘मुझे लगता है कि यह पुतिन का बॉडी डबल नंबर 5 है। पुतिन जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। उसके गाल गोल हैं।’ जबकि एक अन्य ने दावा किया, ‘उसके गाल बहुत मोटे हैं और वह बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है। ऐसा लगता है कि वह हर समय अपनी हँसी रोकने की कोशिश कर रहा है।’

Video: हिमाचल की नेहु ठाकुर निकली हेवी ड्राइवर, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऐसे चलाई बस, चक्कर खाकर गिर पड़े लोग