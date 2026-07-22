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वृंदावन में विराट-अनुष्का की सादगी ने जीता दिल,कीचड़ भरे रास्ते पर नंगे पैर चले; ‘राधे-राधे’ बोलकर किया अभिवादन

Virat  Anushka Visit Vrindavan: गुरु पूर्णिमा से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा  का वृंदावन की गलियों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 22, 2026 2:31:57 PM IST

वृंदावन में कीचड़ भरे रास्ते पर नंगे पैर चले विराट अनुष्का
वृंदावन में कीचड़ भरे रास्ते पर नंगे पैर चले विराट अनुष्का


Virat  Anushka Visit Vrindavan: गुरु पूर्णिमा से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर वृंदावन पहुंचे. दोनों ने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया. आश्रम से बाहर निकलते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
 
सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हो रही है जब विराट और अनुष्का कीचड़ भरे रास्ते पर नंगे पैर चलते हुए आश्रम पहुंचे. बिना किसी दिखावे के दोनों साधारण अंदाज में नजर आए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों ने भी उनकी सादगी की तारीफ की.

‘राधे-राधे’ कहकर किया लोगों का अभिवादन

आश्रम से बाहर निकलते समय विराट और अनुष्का सीधे अपनी कार की ओर बढ़े. इस दौरान रास्ते में मौजूद लोगों की ओर मुस्कुराकर उन्होंने ‘राधे-राधे’ कहा. उनके इस आत्मीय व्यवहार ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया.वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों की सादगी की जमकर सराहना की. कई यूजर्स ने लिखा कि इतनी लोकप्रियता मिलने के बाद भी दोनों जमीन से जुड़े हुए हैं और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है.

पहले भी कई बार पहुंच चुके हैं वृंदावन

यह पहली बार नहीं है जब विराट और अनुष्का प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे हों. पिछले कुछ वर्षों में दोनों कई अहम मौकों से पहले आश्रम आते रहे हैं. क्रिकेट सीरीज, बड़े टूर्नामेंट और निजी जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से पहले भी उन्हें यहां देखा जा चुका है.आईपीएल 2026 में आरसीबी की खिताबी जीत के बाद भी दोनों ने वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए थे. अब गुरु पूर्णिमा से पहले उनकी यह यात्रा फिर चर्चा का विषय बन गई है.

आध्यात्म से गहरा जुड़ाव

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कई बार बता चुके हैं कि व्यस्त जिंदगी के बीच आध्यात्म उन्हें मानसिक शांति देता है. यही वजह है कि समय-समय पर दोनों धार्मिक स्थलों का रुख करते हैं और कुछ समय शांत वातावरण में बिताते हैं.फिलहाल वृंदावन से सामने आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है. फैंस का कहना है कि स्टारडम के बावजूद दोनों का सादा व्यवहार और आध्यात्मिक जुड़ाव उन्हें खास बनाता है.




Tags: Anushka Sharma VrindavanPremanand Maharaj BlessingsVirat Kohli Vrindavan Visit
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