रहमान के गाने पर महिला ने स्टेज पर बरपाया कहर, ये वीडियो नहीं देखा तो चूक जाएंगे आप

Viral Video: टीचर्स के टैलेंट के वीडियो हर दिन सोशल मीडिया पर वायरल होता रहते है. लेकिन हाल ही में आए एक वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. साड़ी पहनकर एक टीचर ने ए. आर. रहमान के मशहूर गाने “मुकाबला” पर इतने शानदार तरीके से डांस किया कि देखने वाले हैरान रह गए. अपनी खूबसूरती बनाए रखते हुए, गाने के सिग्नेचर स्टेप्स को मैच करने में टीचर की एनर्जी और फुर्ती ने प्रोफेशनल्स को भी पीछे छोड़ दिया है. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट्स में उनकी तारीफों की बौछार कर दी है.

“मुकाबला” गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस

वीडियो में अरुणिमा देवाशीष एक सालाना फेस्टिवल के स्टेज पर कुछ लड़कियों के साथ डांस करती दिख रही है. साड़ी पहनकर, “मुकाबला” गाने पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. उनके हर स्टेप में जबरदस्त एनर्जी पूरा कॉन्फिडेंस और परफेक्ट टाइमिंग दिख रही थी. स्टेज पर उनकी मौजूदगी इतनी शानदार थी कि जैसे ही उन्होंने डांस करना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा है. उनके डांस ने सभी को याद दिलाया कि टीचर्स सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं हैं; उनमें खुद भी कई टैलेंट होता है.

अरुणिमा देवाशीष की परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स और ऑडियंस के लिए इंस्पिरेशन का एक बड़ा सोर्स रही है. इसने अपने पैशन, हॉबी और टैलेंट को कभी न छोड़ने का मैसेज दिया है. स्टेज पर उनके कॉन्फिडेंस और आसानी ने साबित कर दिया कि क्रिएटिविटी उम्र, प्रोफेशन या रोल की लिमिट नहीं होती, और सही मौका मिलने पर हर कोई सच में चमक सकता है.

यह वायरल वीडियो देखें

कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़

इंस्टाग्राम पर @_arunpvmn हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 13 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके है. यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन शेयर कर रहे है. एक यूजर ने लिखा, “साड़ी में इतना सुंदर डांस, कोई मज़ाक नहीं,” दूसरे ने लिखा, “सुपर, सुपर, सुपर,” और एक और ने लिखा, “आपने स्टेज पर धमाल मचा दिया, मैडम. कई यूज़र्स ने इमोजी के जरिए भी अपने रिएक्शन शेयर किए है.