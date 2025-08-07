Home > वायरल > Viral Video: नीचता की सारी हदें पार… Reel वायरल करने के लिए अपाहिज पति का मजाक उड़ाने लगी पत्नी, लोग बोले- ‘शर्म करो’

Viral Video: इंटरनेट पर वायरल होने लिये लोग नीचता की सारी हदें पार कर देते हैं। ऐसा ही एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक महिला अपने ही दिव्यांग पति का मज़ाक उड़ाती नज़र आ रही है।

Published: August 7, 2025 21:18:41 IST

Viral Video: इंटरनेट पर वायरल होने लिये लोग नीचता की सारी हदें पार कर देते हैं। ऐसा ही एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक महिला अपने ही दिव्यांग पति का मज़ाक उड़ाती नज़र आ रही है। यह वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और लोग महिला की इस हरकत पर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं।

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला का दिव्यांग पति बैसाखी के सहारे बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच पत्नी कैमरे के सामने कहती है, ‘कहते हैं पति के पैरों में स्वर्ग होता है, लेकिन मेरे पति के तो पैर ही नहीं हैं।’

पत्नी की बातें सुनकर पति निराश

वीडियो में आगे आप देखेंगे कि अपनी ही पत्नी से ऐसी बात सुनकर पति निराश हो जाता है और उससे कहता है, ‘क्या तुम मेरा मज़ाक उड़ा रही हो?’ पति की इस बात पर महिला भी ज़ोर-ज़ोर से हंसती है।

‘नीचपन की सारी हदें पार’

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड पर शेयर किया गया था, जिसके बाद लोग लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पवन प्रजापति @pavan_prajapat7 नाम के एक यूज़र ने इसे ‘नीचता की पराकाष्ठा’ बताया। वीडियो देखने के बाद, नेटिज़न्स महिला की खूब आलोचना कर रहे हैं।

लोगों ने कहा- कुछ तो शर्म करो बहन

सोनाली तिवारी नाम की एक यूज़र ने लिखा, तुम्हारे पैर तो हैं, पर तुम्हें दिखाई नहीं देते। एक अन्य यूज़र अर्चना अग्निहोत्री ने महिला को भविष्य में ऐसी ही समस्या का सामना करने की चेतावनी देते हुए लिखा, वक़्त बहुत बेरहम है, जब तुम्हारे पैर ही नहीं होंगे, तब तुम्हें इस मज़ाक का बदला मिलेगा। एक अन्य यूज़र ने लिखा, कुछ तो शर्म करो। वीडियो पर आ रहे लोगों के रिएक्शन बता रहे हैं कि वे इस तरह के कंटेंट को लेकर कितने गुस्से में हैं।

