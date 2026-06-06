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वाह रे जुगाड़! लोग ढूंढ़ रहे थे सीढ़ियां, इधर 2 वर्कर कुछ इस अंदाज में पहुंचे छत पर; VIDEO

Viral Desi Jugaad: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो मजदूरों ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि वो इंटरनेट पर वायरल हो गया. जहां अन्य लोग रास्ता खोज रहे थे. वहीं इन दो युवकों ने नायाब तरीका निकाल लिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 6, 2026 6:24:43 PM IST

workers viral video
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सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ऐसे वीडियोज देखने को मिल जाते हैं, जो हैरान कर देते हैं और लोगों को इस पर हंसी भी आ जाती है. इन दिनों ऐसा ही एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें भारत के लोगों को जुगाड़ की चर्चा हो रही है. देखें वीडियो. 

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल वीडियो में दो कंस्ट्रक्शन वर्कर ने सबको हैरान कर दिया. दोनों सीमेंट का मिक्सचर ऊपर ले जाने वाली मशीन पर चढ़कर बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचने का जबरदस्त जुगाड़ निकाल लिया. जहां बाकी लोग छत पर जाने के लिए सीढ़ियां ढूंढ़ रहे थे. तब दोनों वर्कर ने अपनी खुद की “एलेवेटर सर्विस” ढूंढ़ ली और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साथ सीधे ऊपर चले गए. यह क्लिप जितनी मजेदार है, उतनी लापरवाही का भी संकेत देती है. क्योंकि इससे चोट भी आ सकती थी. 

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क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजंस की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘यह कोई आविष्कार नहीं है, बल्कि जोखिम भरा काम है और अपनी जान से खिलवाड़ करना है.’ वहीं दूसरे यूजर ने कहा, ‘अगर रस्सी टूट गई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था.’ एक अन्य ने कहा, भारत जुगाड़ वाला देश है. इसके अलावा अन्य लोग भी तरह-तरह की बात कह रहे हैं. 

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Tags: Viral Newsviral video
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