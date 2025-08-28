Home > वायरल > बिल्ली बनी सिंघम! सांप का बना दिया ‘रफू चक्कर’; VIDEO देख रह जाएंगे हैरान

instagram Reel: सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो वायरल होती हैं। वहीँ अब ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल, इस वीडियो में एक सांप और एक बिल्ली के बीच एक जबरदस्त युद्द देखने को मिला। छोटी सी प्यारी सी दिखने वाली बिल्लियां जब खेलती हैं

Published By: Heena Khan
Published: August 28, 2025 09:58:18 IST

Viral Video: सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो वायरल होती हैं। वहीँ अब ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल, इस वीडियो में एक सांप और एक बिल्ली के बीच एक जबरदस्त युद्द देखने को मिला। छोटी सी प्यारी सी दिखने वाली बिल्लियां जब खेलती हैं तो देखने वालों को उनपर प्यार आता है। लेकिन जब वो अपने मूड में होती हैं तो बड़े-बड़े जानवर भी उनके आगे पस पड़ जाते हैं। यही वजह है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्लियों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इस वीडियो में एक बिल्ली और सांप का आमना-सामना हो जाता है। हैरानी की बात ये है कि इस बार लोग सांप के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं। वहीँ इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। 

बिल्ली के आगे सांप का हुआ बुरा हाल 

इंस्टाग्राम पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ ही दिनों में इसे वीडियो को 26 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और लगभग 1 लाख 18 हज़ार लोगों ने इसे लाइक भी किया है। वहीँ आपको बता दें, 10 हज़ार से ज़्यादा यूज़र्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ भी दे चुके हैं। वायरल होने की वजह भी साफ़ है क्योंकि बिल्ली की फुर्ती देखने लायक है और साँप का भागने का संघर्ष थोड़ा मज़ेदार भी लग रहा है।

वीडियो हुआ वायरल 

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि बिल्ली आराम से सड़क पर गुजर रही है। तभी उसकी नज़र एक सांप पर पड़ती है। बिल्ली थोड़ी देर रुकती है, उसे ध्यान से देखती है और फिर उत्सुकतावश अपने पंजे से उसे हल्के से छेड़ती है। अचानक सांप पलटकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं से खेल बदल जाता है। बिल्ली तुरंत बिजली की गति से अपना पंजा चलाती है और सांप को ज़ोर से थप्पड़ मारती है। इसके बाद सांप बुरी तरह डर जाता है और इधर-उधर भागने लगता है।

