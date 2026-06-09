Home > वायरल > नाक में नथ, हाथ में चूड़ी और पैरों में पायल…पुष्पा बन महाकाल के दर पर पहुंचा युवक; फिर करवा दिए VIP दर्शन

नाक में नथ, हाथ में चूड़ी और पैरों में पायल…पुष्पा बन महाकाल के दर पर पहुंचा युवक; फिर करवा दिए VIP दर्शन

Mahakaleshwar Temple Viral Video: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल प्रतिबंध और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक युवक पुष्पा 2 के किरदार जैसी वेशभूषा में पहुंच गया. वायरल वीडियो में सुरक्षाकर्मी उसके साथ सेल्फी लेते और वीआईपी दर्शन कराते दिखे.

By: Preeti Rajput | Published: June 9, 2026 10:16:11 AM IST

पुष्पा बन महाकाल के दर पर पहुंचा युवक
पुष्पा बन महाकाल के दर पर पहुंचा युवक


Mahakaleshwar Temple Viral Video: उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था काफी कड़ी है. यहां नियमों और श्रद्धालुओं के दर्शन पर खास ध्यान दिया जाता है. मंदिर में मोबाइल का उपयोग पूरी तरह से बैन है, ताकी श्रद्धालु अच्छे से बाबा महाकाल के दर्शन कर सकें. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने व्यवस्था की पोल खोल कर रखा दी है. यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहा है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

इस वायरल वीडियो में एक युवक फिल्म पुष्पा 2 के किरदार की तरह साड़ी, नथ, पायल और नींबू की माला पहनकर मंदिर में पहुंच जाता है. ध्यानदेना वाली बात तो ये है कि सुरक्षाकर्मी इस युवक को रोकने की बजाय फोटो और सेल्फी खिंचवाते नजर आए. उसे पूरे प्रोटोकॉल के तहत VIP दर्शन करवाते हुए नजर आए.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 5 फरवरी को इंदौर के रहने वाले अंकित आस्थेलिया जो कई बार पुष्पा के किरदार में नजर आ चुके हैं. बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे थे. वह महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे. उस समय उनका गेटअप ‘पुष्पा’ के किरदार में ही नजर आए थे. उन्होंने नीले रंग की साड़ी भी पहन रखी थी. साथ ही नींबू की माला भी गले में लटका रही थी. महाकालेश्वर मंदिर के सुरक्षाकर्मी अंकित आस्थेलिया को रोकने के बजाए, उन्हें VIP दर्शन कराने के लिए पहुंच गए. वह उसे मानसरोवर गेट से प्रोटोकॉल की तरह अपने साथ ले गए. सुरक्षाकर्मी उनके साथ सेल्फी और फोटो खिंचवाते हुए भी नजर आए. 

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नियमों की उड़ाई गई धज्जियां 

वायरल वीडियो से साफ नजर आ रहा है कि सुरक्षाकर्मी अंकित को रोकने के बजाय मंदिर समिति ने नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया है. साथ ही उन्होंने फोटो खिंचवाए और वीडियो भी बनाएं. 

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मंदिर में जांच जारी 

महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित सुपरवाइजर को तुरंत हटा दिया गया है. उन्होंने कहा कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया गया. पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Tags: inkhabar-social-newsMahakaleshwar Temple VideoPushpa Getup Viral VideoUjjain Mahakal Temple
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