गाड़ी में पेट्रोल डाला है या मीठा शरबत? फ्यूल टैंक पर चींटियों और मधुमक्खियों का आतंक देख यूजर्स बोले- ‘अब इंजन का क्या होगा!’

फ्यूल के कीमतों को बैलेंस करने के लिए देश में एथेनॉल ब्लैंड वाले फ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसे E85 एथेनॉल फ्यूल कहते हैं जो पर्यावरण के लिहाज से तो बेहतर है ही, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच राहत का काम कर रहा है. जेब और इनवायरमेंट के लिहाज से बेस्ट है इसलिए आम जनता भी खुशी-खुशी इसे अपना रही है लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट कुछ और ही कहानी कह रहा है. एक ताजा वीडियो ने इथेनॉल के ब्लैंस पर तगड़ी बहस छेड़ दी है. कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो कुछ चुटकी लेते नजर आए.

फ्यूल की टंकी पर चींटी और मधुमक्खी का आतंक

वायरल वीडियो में फ्यूल स्टेशन है जहां कार और बाइक के फ्यूल टैंक पर चींटी और मधुमक्खियों का आंतक देखा जा सकता है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ती है तो पता चला कि चीटियां और मधुमक्खी टंकी के अंदर से आ रही हैं और फ्यूल टैंक में तो कीड़ों का जमावड़ा लगा हुआ है. मानो अब यही उनका घर हो.

जैसे चीटियां खुली मिठाईयों पर झुंड में डेरा डालती हैं, ठीक वैसे ही कार की टंकी के कैप पर चीटियों का जमावड़ा लगा हुआ है. दूसरी तरफ बाइक के फ्यूल टैंक को रीफिल कराते समय मधुमक्खियों को टैंक के अंदर जाते देख सकते हैं. ये कीड़े ऐसे फ्यूल के आसपास भिनभिना रहे हैं मानो टंकी में पेट्रोल नहीं, शरबत भरा जा रहा हो.

लोगों ने दी मजेदार प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो पर कुछ लोगों ने E85 एथेनॉल फ्यूल के प्रति चिंता और नाराजगी जाहिर की है तो कई यूजर्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में जमकर चुटकियां लेते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि सोचिए, इतने मीठे फ्यूल से इंजन का क्या हाल होगा.

अन्य यूजर ने लिखा कि जब इतना महंगा फ्यूल चीटियां और मधुमक्खियां शरबत समझके पी जाएंगी तो कार चलाने के लिए बचेगा क्या?. कुछ लोगों ने लिखा कि इथेनॉल ब्लैंड का 85% तो चीटियां पी जाएगी और कार के लिए 15% पेट्रोल बच जाएगा.

क्यों लाया गया इथेनॉल ब्लैंड फ्यूल

डीजल-पेट्रोल की बढ़ती डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने, सस्ता फ्यूल उपलब्ध कराने और प्रदूषण कम करने के लिए भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है. इस स्पेशलस मिश्रण वाले फ्यूल का नाम है E85 एथेनॉल फ्यूल जिसमें 85% एथेनॉल होता है और 15% पेट्रोल. एथेनॉल को गन्ने, मक्के और फसलों के बचे-कुचे वेस्ट से बनाते हैं जिसकी वजह से कथित चींटी और मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आशंका जताई है.

लेकिन आपको पता होन चाहिए कि E85 फ्यूल हर गाड़ी में सक्सेसफुल नहीं है. इसे फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए इजाद किया है. हालांकि देश की तमाम कार कंपनियों ने ऐसी गाड़ियां निकाली हैं जो स्पेसिपिक इसी फ्यूल से चलती है लेकिन वायरल वीडियो ने अन्य वाहनों के मालिकों को चिंता में डाल दिया है.

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