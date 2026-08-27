Home > वायरल > रामदेव का बाप निकला…छोटे बच्चे का कठिन योगासन देख यूजर ने किया अजीबोगरीब कमेंट, Video देख फटी रह जाएंगी आंखे

रामदेव का बाप निकला…छोटे बच्चे का कठिन योगासन देख यूजर ने किया अजीबोगरीब कमेंट, Video देख फटी रह जाएंगी आंखे

Viral Video: सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक बच्चा कठिन योगाभ्यास करता हुआ नजर आ रहा है. जिसे देखने के बाद यूजर हैरान रह गए.

By: Sohail Rahman | Published: August 27, 2026 11:06:20 AM IST

छोटे बच्चे का वायरल वीडियो
छोटे बच्चे का वायरल वीडियो


Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक बच्चा काफी खतरनाक तरीके से योगा करते हुए नजर आ रहा है. आज के दौर में जहां आजकल के बच्चे मोबाइल गेम्स और टीवी में व्यस्त रहते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर सामने आए एक नन्हे बच्चे के योगाभ्यास का वीडियो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा योग और संतुलन की नायाब कला का प्रदर्शन कर रहा है. जिसे देखने के बाद लोग दातों तले उंगलियां चबाने लगे.

लोगों द्वारा बच्चे की जमकर तारीफ की जा रही है. वीडियो की शुरुआत में बच्चा योग मैट पर सहजता से पद्मासन लगाकर बैठता है. इसके बाद वह अपने दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर धीरे-धीरे पूरे शरीर का संतुलन हाथों की हथेलियों पर ले आता है.

You Might Be Interested In

कठिन योगाभ्यास की मुद्रा

बच्चा बिना सहारे के हवा में स्थिर होकर कठिन योगाभ्यास की मुद्रा धारण करता है. उसकी पीठ का झुकाव और शारीरिक लचीलापन यह दिखाता है कि उसने इसके लिए कठिन परिश्रम और नियमित अभ्यास किया है. इस तरह के कठिन योग आसनों के लिए न केवल शारीरिक मजबूती बल्कि मानसिक एकाग्रता और रीढ़ की हड्डी के बेहतरीन लचीलेपन की आवश्यकता होती है. इतनी कम उम्र में बच्चे की एकाग्रता और आत्मविश्वास वाकय में ऐसे लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत है, जो योगा या जिम करने से कतराते हैं.



यह भी पढ़ें – पेट्रोल पंप में बेखबर सो रहे थे कर्मचारी, खिड़की से घुसा चोर फिर ऊपर से लांघ कर ड्रॉअर तक पहुंचा, चोरी कर हुआ फरार

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को bmyc2026 नामक यूजर द्वारा शेयर किया गया है. इस वीडियो पर मिलियन में व्यूज आए हैं. जबकि 7 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को पसंद किए हैं. इतना ही नहीं लोग बच्चे की कड़ी मेहनत और उसके शिक्षक और अभिभावकों की सराहना कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे ‘सुपरबॉय’ और ‘योग का भविष्य’ बताया है. इसके अलावा, कई यूजर बच्चे की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें – Viral Video: डिलीवरी बॉय बेटे ने माँ को दिया ऐसा सरप्राइज, इमोशनल रिएक्शन ने जीत लिया इंटरनेट का दिल

Tags: viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?

August 26, 2026

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026

किस सिम कार्ड में मिलेगा फास्ट इंटरनेट?

August 26, 2026

शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने...

August 25, 2026

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026
रामदेव का बाप निकला…छोटे बच्चे का कठिन योगासन देख यूजर ने किया अजीबोगरीब कमेंट, Video देख फटी रह जाएंगी आंखे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रामदेव का बाप निकला…छोटे बच्चे का कठिन योगासन देख यूजर ने किया अजीबोगरीब कमेंट, Video देख फटी रह जाएंगी आंखे
रामदेव का बाप निकला…छोटे बच्चे का कठिन योगासन देख यूजर ने किया अजीबोगरीब कमेंट, Video देख फटी रह जाएंगी आंखे
रामदेव का बाप निकला…छोटे बच्चे का कठिन योगासन देख यूजर ने किया अजीबोगरीब कमेंट, Video देख फटी रह जाएंगी आंखे
रामदेव का बाप निकला…छोटे बच्चे का कठिन योगासन देख यूजर ने किया अजीबोगरीब कमेंट, Video देख फटी रह जाएंगी आंखे