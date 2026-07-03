लव मैरिज की चकाचौंध के बीच वायरल हुई ‘प्यार की अग्निपरीक्षा’, भागकर शादी करने के बाद का यह वीडियो देख लोग बोले- ‘जिंदगी प्यार से नहीं पैसे से चलती है’

सोशल मीडिया की चकाचौंध में जहां लोग अपने प्यार की जीत को प्रीवेडिंग, पोस्टवेडिंग और हनी मून की पिक्चर्स को पोस्ट करके सेलिब्रेट करते हैं तो वहीं एक युवती ने अपने भाग कर शादी करने के परिणामों की चर्चा की है. वायरल वीडियो में युवती को एक कच्ची छत और अधूरी दीवारों के बीच गुजर रही शादीशुदा जिंदगी का मजाकिया अंदाज में एक्सपीरिएंस शेयर किया है, जिस पर लोगों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. सोचने वाली बात तो यह है कि सोशल मीडिया के दौर में जहां एक तरफ लोग अपनी मिडिल क्लास लाइफस्टाइल और पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स को छिपाते हैं वहां युवती का एक्शन लोगों को काबिल ए तारीफ लग रहा है. हालांकि कुछ लोगों युवती के एक्सपीरिएंस से सबक लेने की बात भी कही है.

भागकर शादी करने के क्या परिणाम हो सकते हैं?

इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो को @RealNainaSingh के X (पहले ट्विटर) अकाउंट से पोस्ट किया गया है जिसमें एक युवती ने अपनी घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर लव मैरिज करने की कहानी सुनाई है. वीडियो को युवती के पति ने रिकॉर्ड किया है जिसमें पीछे कच्ची दीवारें नजर आ रही है. युवती के पहले शब्द होते हैं कि गाइज यह होती है भागकर शादी करने की सच्चाई…एक तरफ युवक सवाल पूछता है, दूसरी तरफ महिला अपने आशियाने की एक-एक चीज को बड़े ही एक्साइटमेंट और मुसकुराहट के साथ दिखाती है. आपको कमरे में एक टूटी अलमारी नजर आएगी, जहां किचन का सामान रखा. कच्चे घर में एक इलेक्ट्रिक स्टोव, फ्रिज, चावल का नीला ड्रम और कच्ची छत नजर आ रही है.

रिस्क लेकर शादी की है…तो क्या करें?

वायरल वीडियो में युवती को कहतके सुन सकते हैं कि अब रिस्क लेकर शादी की है तो क्या करें. कहीं जा भी तो नहीं सकते. मायके भी नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग वापस भगा देंगे. युवती अपने दुख को छिपाते हुए कहती है कि घर ऐसा है तो क्या हुआ हम दोनों मिलकर बना लेंगे अच्छा घर. वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति घर की स्थिति दिखाते हुए जोखिम की बात करता है, जिस पर युवती जवाब देती है कि अब वापस जाना भी आसान नहीं है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में कही गई बातें वास्तविक हैं या केवल मनोरंजन और रील कंटेंट के लिए बनाई गई हैं. इसके बावजूद वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा और साझा किया जा रहा है, जिस पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

लोगों ने दी हैरान करने वाली प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) से लेकर इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रही है जिसे अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं. कुछ लोगों का दावा है कि वीडियो को सिर्फ लाइक्स और व्यूज बटोरने के लिए रिकॉर्ड किया गया है जबकि कुछ लोगों ने युवती के लव मैरिज के बाद की जिंदगी को प्यार की अग्निपरीक्षा बताया है. कुछ लोग युवती की लॉयलिटी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ यूजर्स ने सवाल किया है कि क्या किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना ही प्यार होता है? एक यूजर ने कमेंट किया है कि जिंदगी प्यार से नहीं पैसे से चलती है…जबकि अन्य यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि कोई बात नहीं प्यार से रहो मेहनत करो और अपने लिए एक बढ़िया घर बनाओ…!

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