VIRAL VIDEO: श्मशान घाट में जल रही थी चिता, सामने आकर Reel बनाने लगी लड़की, वायरल वीडियो पर मचा बवाल

VIRAL VIDEO: सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साड़ी पहने एक लड़की श्मशान घाट में जलती चिता के ठीक सामने नाचती नज़र आ रही है। वीडियो में वह बार-बार कैमरे के सामने पोज देती और डांस करती दिख रही हैं, जबकि पीछे लकड़ियों में आग धधक रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक स्थानीय श्मशान घाट पर रील बनाने के लिए शूट किया गया है। लोगों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और इसे मृतक और उनके परिवारों के प्रति असंवेदनशील कृत्य बताया है। कई यूजर्स ने लिखा कि अब रील बनाने की होड़ में लोगों को न तो शर्म दिख रही है और न ही जगह।

वायरल होने के लिए शर्म बेच खाई?

अब लगता है कि सोशल मीडिया का बुखार सिर्फ़ ट्रेंड पकड़ने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने इंसान को शर्म, संवेदनशीलता और संस्कृति से पूरी तरह से बेदखल कर दिया है। पहले लोग रील बनाने के लिए कैफे, पार्क, सड़क किनारे या किसी हिल स्टेशन पर पहुँच जाते थे, लेकिन अब मामला सीधे श्मशान घाट तक पहुँच गया है। वीडियो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद यूजर्स भी हैरान हैं।

यूजर्स ने लगाईं क्लास?

वीडियो को @ShoneeKapoor नाम के एक एक्स-अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा…इस लड़की को वहीं पकड़कर पीटना चाहिए था। एक अन्य यूजर ने लिखा…इसे शर्म आनी चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा…इस लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए।

