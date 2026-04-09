Home > वायरल > Video: किसने बनाया इसे मैनेजर…ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग में हुआ बड़ा कांड; इंटरनेट पर हो गया वायरल

Video: किसने बनाया इसे मैनेजर…ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग में हुआ बड़ा कांड; इंटरनेट पर हो गया वायरल

Employee rants about manager: वीडियो में दिखता है कि मीटिंग के दौरान घर का एक सदस्य उससे पूछता है कि उसने लैपटॉप क्यों खोला है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 9, 2026 10:35:02 PM IST

कर्मचारी द्वारा मैनेजर पर भड़ास निकालने का वीडियो
कर्मचारी द्वारा मैनेजर पर भड़ास निकालने का वीडियो


Viral Online Office Meeting Fail: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ऑनलाइन मीटिंग के दौरान अपने मैनेजर की शिकायत करता नजर आता है. खास बात यह है कि उसे पता ही नहीं होता कि उसका कैमरा और माइक्रोफोन दोनों ऑन हैं. इस घटना ने इंटरनेट पर हंसी और बहस दोनों को जन्म दे दिया है.

You Might Be Interested In

क्या है वीडियो में पूरा मामला?

वीडियो में दिखता है कि मीटिंग के दौरान घर का एक सदस्य उससे पूछता है कि उसने लैपटॉप क्यों खोला है. इस पर वह झुंझलाकर कहता है कि उसे जबरदस्ती मीटिंग में शामिल होना पड़ा, क्योंकि मैनेजर ने शाम 7 बजे मीटिंग रख दी. गुस्से में वह मैनेजर पर तंज कसते हुए कहता है, “पता नहीं किसने इसे मैनेजर बना दिया.”

माइक और कैमरा ऑन होने का झटका

जैसे ही वह अपनी भड़ास निकाल रहा होता है, तभी मीटिंग में मौजूद एक अन्य कर्मचारी उसे बता देता है कि उसका कैमरा और माइक दोनों ऑन हैं. यह सुनते ही वह शख्स घबरा जाता है और तुरंत “सॉरी” बोल देता है. इसके बाद वीडियो अचानक खत्म हो जाता है, जिससे यह पल और भी ज्यादा मजेदार बन जाता है.

असली या स्क्रिप्टेड? छिड़ी बहस

इस वीडियो को X पर @NewsAlgebraIND हैंडल से शेयर किया गया है. इसे लाखों लोग देख चुके हैं, लेकिन इसकी असलियत को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे रियल घटना मान रहे हैं, तो कई यूजर्स का कहना है कि यह पूरी तरह स्क्रिप्टेड लगता है.

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए हैं. किसी ने इसे “सॉरी बोलो और आगे बढ़ो” वाला मोमेंट बताया, तो किसी ने मजाक में कहा कि अब उस शख्स का ऑफिस में आखिरी दिन होगा. वहीं, कई लोगों ने सलाह दी कि ऑनलाइन मीटिंग जॉइन करते समय हमेशा माइक बंद रखें, वरना ऐसा ही “करियर रिस्क” बन सकता है.

Fact Check: 7 मिनट 11 सेकंड वाला वीडियो असली या झूठ? फैक्ट-चेक में बड़ा खुलासा

You Might Be Interested In
Tags: employee rants about manageronline meeting failviral videowork from home funny video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स से मिलेगी राहत, बस अपनाएं ये तरीका

April 9, 2026

UP में मजदूरों की बल्ले-बल्ले! महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें नई...

April 8, 2026

चीकू खाने से मिलते हैं ये कमाल के फायदे, बीज...

April 8, 2026

भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन है सबसे लंबा?

April 8, 2026

करी पत्ता क्यों है इतना फायदेमंद? जानिए इसके गुण

April 7, 2026

बेसिक सैलरी बढ़ी तो जेब क्यों हुई हल्की? जानिए नया...

April 7, 2026
Video: किसने बनाया इसे मैनेजर…ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग में हुआ बड़ा कांड; इंटरनेट पर हो गया वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: किसने बनाया इसे मैनेजर…ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग में हुआ बड़ा कांड; इंटरनेट पर हो गया वायरल
Video: किसने बनाया इसे मैनेजर…ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग में हुआ बड़ा कांड; इंटरनेट पर हो गया वायरल
Video: किसने बनाया इसे मैनेजर…ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग में हुआ बड़ा कांड; इंटरनेट पर हो गया वायरल
Video: किसने बनाया इसे मैनेजर…ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग में हुआ बड़ा कांड; इंटरनेट पर हो गया वायरल