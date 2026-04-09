Video: किसने बनाया इसे मैनेजर…ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग में हुआ बड़ा कांड; इंटरनेट पर हो गया वायरल

Viral Online Office Meeting Fail: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ऑनलाइन मीटिंग के दौरान अपने मैनेजर की शिकायत करता नजर आता है. खास बात यह है कि उसे पता ही नहीं होता कि उसका कैमरा और माइक्रोफोन दोनों ऑन हैं. इस घटना ने इंटरनेट पर हंसी और बहस दोनों को जन्म दे दिया है.
क्या है वीडियो में पूरा मामला?
वीडियो में दिखता है कि मीटिंग के दौरान घर का एक सदस्य उससे पूछता है कि उसने लैपटॉप क्यों खोला है. इस पर वह झुंझलाकर कहता है कि उसे जबरदस्ती मीटिंग में शामिल होना पड़ा, क्योंकि मैनेजर ने शाम 7 बजे मीटिंग रख दी. गुस्से में वह मैनेजर पर तंज कसते हुए कहता है, “पता नहीं किसने इसे मैनेजर बना दिया.”
🚨 WIFE : You again joined the meeting ?
MAN : I can’t help. Manager scheduled the meeting at 7 o’clock. I don’t know who made him manager.
ANOTHER EMPLOYEE : Your camera and mic are both on 😂☠️ pic.twitter.com/zHgcHQLFmk
— News Algebra (@NewsAlgebraIND) April 9, 2026
माइक और कैमरा ऑन होने का झटका
जैसे ही वह अपनी भड़ास निकाल रहा होता है, तभी मीटिंग में मौजूद एक अन्य कर्मचारी उसे बता देता है कि उसका कैमरा और माइक दोनों ऑन हैं. यह सुनते ही वह शख्स घबरा जाता है और तुरंत “सॉरी” बोल देता है. इसके बाद वीडियो अचानक खत्म हो जाता है, जिससे यह पल और भी ज्यादा मजेदार बन जाता है.
असली या स्क्रिप्टेड? छिड़ी बहस
इस वीडियो को X पर @NewsAlgebraIND हैंडल से शेयर किया गया है. इसे लाखों लोग देख चुके हैं, लेकिन इसकी असलियत को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे रियल घटना मान रहे हैं, तो कई यूजर्स का कहना है कि यह पूरी तरह स्क्रिप्टेड लगता है.
यूजर्स के मजेदार रिएक्शन
वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए हैं. किसी ने इसे “सॉरी बोलो और आगे बढ़ो” वाला मोमेंट बताया, तो किसी ने मजाक में कहा कि अब उस शख्स का ऑफिस में आखिरी दिन होगा. वहीं, कई लोगों ने सलाह दी कि ऑनलाइन मीटिंग जॉइन करते समय हमेशा माइक बंद रखें, वरना ऐसा ही “करियर रिस्क” बन सकता है.
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