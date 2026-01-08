Video Viral: ये वायरल वीडियो बना देगा आपका दिन, कांपते हाथों से पहली बार दादी ने सीखा फोन, पोती बनी टीचर

Viral news: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पोती अपनी दादी को वीडियो कॉल करने का तरीका बहुत धैर्य के साथ सिखाती दिख रही है. ये वीडियो देखने वालों के दिल को छू गया है और इंटरनेट पर लोगों ने इसे बहुत शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पोती अपनी दादी को धीरे-धीरे एप्लिकेशन इस्तेमाल करना सिखा रही है और हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रही है.

वीडियो में पोती और दादी का रिश्ता बहुत ही प्यारा नजर आता है. पोती, जिसका नाम ओजस्वी चतुर्वेदी है, अपनी दादी को वीडियो कॉल करने के हर चरण को धीरे-धीरे समझा रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दादी के हाथ थोड़ा कांप रहे थे, शायद डर या नई तकनीक को लेकर थोड़ी झिझक थी. लेकिन पोती ने धैर्य के साथ उनकी मदद की और उन्हें हर स्टेप समझाया.

वीडियो की प्रतिक्रिया

ये वीडियो इंस्टाग्राम यूजर चतोरी अम्मा द्वारा शेयर किया गया था. अब तक इसे 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 80,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत भावुक हैं. एक यूजर ने लिखा, ये मुझे याद दिलाता है जब मैंने अपनी दादी को स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सिखाया था. एक अन्य यूजर ने कहा, मुझे लग रहा है कि कांपते हुए हाथ बहुत प्यार से भरे हुए थे.

दादी-नानी की यादें ताजा हुईं

इस वीडियो ने लोगों को उनके दादी-नानी के साथ बिताए गए अच्छे पलों की याद दिला दी. कुछ लोग उन्होंने शेयर किया कि कैसे उनके दादी-नानी सोने से पहले उन्हें कहानियां सुनाते थे, जबकि कुछ ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने दादी-नानी को नई तकनीक और फीचर्स से परिचित कराया.