सरेआम दी गंदी गालियां, फिर फंसाने के लिए खुद ही फाड़ लिए कपड़े! Viral Video में कैद खौफनाक वारदात, लोग बोले- अब तो बॉडी कैमरा ही बचाएगा…

इन दिनों सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो की जैसे बाढ़ ही आ गई है. ज्यादातर कंटेंट रियल लाइफ घटनाओं पर बेस्ड होता है जिसके वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स अपने-अपने विचार रखते हैं और कई बार तीखी बहस तक छिड़ जाती है. आज कल X (पहले ट्विटर) पर एक ऐसे ही वीडियो ने सनसनी मचा रखी है जिसे पीछे दावा है कि इसे सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है ताकि कानून का दुरुपयोग करने वालों को रोका जा सके. वायरल वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है. कुछ ही सेकंड के वीडियो @SamSiff नाम के एक X यूजर ने शेयर किया है. जिसमें तीन महिलाएं पहले लड़कों के एक ग्रुप के साथ गाली-गलौज और बदतमीजी कर रही थीं. लेकिन जब वहां मौजूद एक शख्स ने आगे बढ़कर महिलाओं के बर्ताव पर सवाल किया तो अचानक पूरा माहौल आपत्तिजनक हालत में बदल गया.

कपड़े क्यों फाड़ने लगीं महिलाएं?

यूज़र का दावा है कि जैसे ही महिलाओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक अजीब रास्ता चुना. यूजर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि वूमन कार्ड प्रो मैक्स: लड़कों को गाली देने के बाद, ये महिलाएं अचानक अर्धनग्न होकर विक्टिम बनने का नाटक करने लगीं. वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने महिलाओं की इस हरकत की कड़ी निंदा की और लंबा नोट भी लिखा है.

यूजर ने लिखा कि ‘यह बेहद शर्मनाक है कि ऐसी महिलाएं समाज में तमाशा खड़ी करती हैं. पहले ये पुरुषों को परेशान करती हैं और गाली देती हैं, और जैसे ही कोई सवाल उठाता है, ये खुद को पीड़ित दिखाने लगती हैं. बात यहीं खत्म नहीं होती, ये कानून का गलत फायदा उठाने और झूठे सबूत बनाने के लिए अपने खुद के कपड़े तक फाड़ने पर उतारू हो जाती हैं. यह बेहद घटिया व्यवहार है.’

कमेंट सेक्शन में छिड़ गई तीखी बहस

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. कमेंट सेक्शन में लोग अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज के जमाने में आपके पास मोबाइल या सीसीटीवी कैमरे होना कितना जरूरी हो गया है. एक यूजर ने लिखा कि ‘सैल्यूट है उस बंदे को जिसने सीसीटीवी का आविष्कार किया…’ वहीं एक अन्य यूजर ने न्याय व्यवस्था और समाज पर तंज कसते हुए लिखा कि ‘जब जवाबदेही की बात आती है, तो कायर लोग विक्टिम कार्ड के पीछे छिप जाते हैं. कोर्ट और पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को शह मिल रही है. यह पिछले 75 सालों का सबसे बड़ा स्कैम है, जो अब एक बड़ा बिजनेस बन चुका है’.

It is highly shameful that such women create a nuisance.

First, they abuse and harass men. The moment they are questioned, they start playing the victim card. And they don’t stop there. They even go to the extent of tearing their own clothes to manufacture evidence and misuse… pic.twitter.com/gsKbvr9VWW — The Forgotten ‘Man’ 👨‍⚖️ (@SamSiff) June 15, 2026

पुरुषों की सुरक्षा पर उठे सवाल

कई यूजर्स ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पुरुषों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं. यूजर चिंता जता रहे हैं कि यदि पीड़ितों के पास फोन नहीं होता तो वो निर्दोष होते हुए भी आज जेल की हवा खा रहे होते. एक यूजर ने कमेंट किया कि आज के समय में खुद को सही साबित करने के लिए एक आम आदमी के पास सिर्फ ‘बॉडी कैम’ ही इकलौता सहारा बचा है.

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