Viral Video: मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर महिलाओं के एक ग्रुप ने अपनी दोस्त को ट्रेडिशनल प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन करके सरप्राइज दिया, जिससे एक आम सफर यादगार बन गया. महिलाओं ने ट्रेन के कोच के एक हिस्से को फूलों और त्योहार की दूसरी चीज़ों से सजाया और फिर दुल्हन का फूलों की पंखुड़ियों, रस्मों और आशीर्वाद से स्वागत किया. X अकाउंट मुंबई हेरिटेज से शेयर किया गया सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ऐसा लग रहा था कि ये जमावड़ा एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन प्री-वेडिंग सेरेमनी को फिर से बना रहा था, जिसमें महिला की दोस्तें उसकी शादी से पहले उस पर प्यार लुटाने के लिए एक साथ आई थीं.

पब्लिक प्लेस पर प्राइवेट सेलिब्रेशन

हालांकि, जो दिल को छू लेने वाला काम लग रहा था, उसने ऑनलाइन एक बहस भी छेड़ दी. जहां कुछ यूज़र्स ने अपनी दोस्त के दिन को खास बनाने के लिए महिलाओं की कोशिश की तारीफ की, वहीं दूसरों ने सवाल किया कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राइवेट सेलिब्रेशन के लिए सही जगह है. इस पोस्ट ने रेलवे सेवा का भी ध्यान खींचा, जिसने संबंधित रेलवे अधिकारियों को टैग किया.

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वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में कुछ औरतें मुंबई लोकल ट्रेन के एक कोच के एक हिस्से को फूलों, लटकती सजावट और स्टिकर से सजा रही हैं. ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से ही इस सरप्राइज़ की प्लानिंग कर रखी थी, और उनमें से एक सेरेमनी के लिए सजी हुई थाली ले जा रही थी. जब होने वाली दुल्हन आती है, तो औरतें फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर और पारंपरिक रस्में निभाकर उसका स्वागत करती हैं. वे उसे गले लगाते और आशीर्वाद देते हुए भी दिखती हैं, जिससे यह सफ़र उनकी दोस्त के लिए एक खास पल बन जाता है.