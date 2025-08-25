Reel बनाने के शौक में किया ऐसा स्टंट की चकनाचूर हो गई हड्डियां, लोग बोले- ऐसो के साथ…!

Latest Viral Video Man Stunt On Bridge : सोशल मीडिया पर इन दिनों लोगों पर रील का खुमार इतना चढ़ा हुआ है कि लोग कुछ भी करते हैं. हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख हर कोई हैरान रह गया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स है जो किसी पुल की बाऊंड्री पर खड़ा हुआ है. वो पीछे की ओर मुड़ता है और कुद जाता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि वो शख्स किसी पुल पर खड़ा हुआ है स्टंट करने के बारे में सोचता है. अपने इस स्टंट को लेकर वो काफी खुश रहता है, क्योंकि उसे दिखता है कि सामने से एक कचरे वाली वैन आ रही है और वो उसी पर कुदने के बारे में सोचता है. लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला है- देखें वायरल वीडियो.

फिल्मी सीन को समझ बैठा रियल्टी

इस वायरल क्लिप में नजर आ रहा है कि एक लड़का फ्लाइओवर पर खड़ा हुआ है. वो पीछे की ओर मुड़ता है और खुश हो जाता है क्योंकि सामने से एक कचरे वाली वैन आ रही होती है तो वो सोचता है कि वो भी फिल्मों की तरह स्टंट करेगा और उसकी रील हिट हो जाएगी , लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया.

कूदने के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया. जब वो कूदा तो कचरे वाली वैन आगे निकल गई और वो नीचे गिर पड़ा. जिसके बाद उसको काफी चोट लगी. उसके गिरते ही आस-पास काफी भीड़ जमा हो गई.

ये साहब रील बनाने के लिए फ्लाईओवर पर चढ़े थे… सोचे थे कि नीचे जैसे ही कचरे की गाड़ी सामने आएगी उसपर छलांग लगा देंगे और रील वायरल हो जाएगी। कचरे वाली गाड़ी तो सामने आई पर कूदने में वो ही देर कर दिए और उनके जिदंगी का रेल बन गया😭 अब ये साहब आगे अपनी जिंदगी में कभी रील बनाना तो… pic.twitter.com/K1BXXHOrpU — 𝕃𝕕𝕦𝕥𝕧𝕒 𝕂𝕟𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕔𝕠𝕞𝕞𝕖𝕟𝕥𝕠𝕣𝕪 (@Ldphobiawatch) August 22, 2025

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वायरल वीडियो को एक्स पर @Ldphobiawatch द्ववारा शेयर किया गया है. जिसे अब तक लोगों ने कई बार देख लिया है और लोग अब इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- अब ये स्टंट क्या सही से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, दूसरे ने लिखा- इस तरह का खतरनाक स्टंट बिना सोचे समझे कौन करता है भाई. साथ ही तीसरे ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ तो भइया ऐसा ही खेल होना चाहिए. अन्य लोग भी लगातार कमेंट कर रहे हैं.

अब तक इस वीडियो को 786.8 K व्यूज मिल चुके हैं और ये अभी भी वायरल हो रहा है.