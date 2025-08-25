Home > वायरल > Reel बनाने के शौक में किया ऐसा स्टंट की चकनाचूर हो गई हड्डियां, लोग बोले- ऐसो के साथ…!

Latest Viral Video Man Stunt On Bridge : रील और व्यूज के लिए लोग इन दिनों न जानें क्या-क्या कर रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो है जो इंटरनेट पर आग लगा रहा है. एक वीडियो में शख्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया है-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 25, 2025 12:21:57 IST

man stunt
man stunt

Latest Viral Video Man Stunt On Bridge : सोशल मीडिया पर इन दिनों लोगों पर रील का खुमार इतना चढ़ा हुआ है कि लोग कुछ भी करते हैं. हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख हर कोई हैरान रह गया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स है जो किसी पुल की बाऊंड्री पर खड़ा हुआ है. वो पीछे की ओर मुड़ता है और कुद जाता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि वो शख्स किसी पुल पर खड़ा हुआ है स्टंट करने के बारे में सोचता है. अपने इस स्टंट को लेकर वो काफी खुश रहता है, क्योंकि उसे दिखता है कि सामने से एक कचरे वाली वैन आ रही है और वो उसी पर कुदने के बारे में सोचता है. लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला है- देखें वायरल वीडियो.

फिल्मी सीन को समझ बैठा रियल्टी

इस वायरल क्लिप में नजर आ रहा है कि एक लड़का फ्लाइओवर पर खड़ा हुआ है. वो पीछे की ओर मुड़ता है और खुश हो जाता है क्योंकि सामने से एक कचरे वाली वैन आ रही होती है तो वो सोचता है कि वो भी फिल्मों की तरह स्टंट करेगा और उसकी रील हिट हो जाएगी , लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया.

कूदने के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया. जब वो कूदा तो कचरे वाली वैन आगे निकल गई और वो नीचे गिर पड़ा. जिसके बाद उसको काफी चोट लगी. उसके गिरते ही आस-पास काफी भीड़ जमा हो गई.

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वायरल वीडियो को एक्स पर @Ldphobiawatch द्ववारा शेयर किया गया है. जिसे अब तक लोगों ने कई बार देख लिया है और लोग अब इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- अब ये स्टंट क्या सही से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, दूसरे ने लिखा-  इस तरह का खतरनाक स्टंट बिना सोचे समझे कौन करता है भाई. साथ ही तीसरे ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ तो भइया ऐसा ही खेल होना चाहिए. अन्य लोग भी लगातार कमेंट कर रहे हैं.

अब तक इस वीडियो को 786.8 K व्यूज मिल चुके हैं और ये अभी भी वायरल हो रहा है.

